«بر الوالدين» توفر أدوية للمرضى كبار السن في الفجيرة

أفاد رئيس جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين - فرع الفجيرة، المستشار خميس محمد الزيودي، بأن الجمعية وقّعت اتفاقية تعاون مع جهات خاصة، متمثلة في مجموعة «صيدليات السلامة»، بهدف تعزيز الخدمات الصحية والعلاجية لكبار السن من المواطنين والمقيمين غير القادرين على شراء الأدوية.

وقال إن الاتفاقية تهدف إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لكبار السن، إلى جانب تقديم «صيدليات السلامة» استشارات صحية وصيدلانية للمستفيدين، وذلك لضمان استخدام الأدوية بشكل صحيح وفعال، مشيراً إلى أن الخدمات التي تم توفيرها للفئة المستهدفة، ستعمل على تحسين جودة حياتها من خلال تقديم الدعم الصحي اللازم لها ومتابعتها.

وأكد الزيودي، التزام الجمعية بتقديم جميع مجالات الأعمال الخيرية التطوعية لدعم قضايا كبار السن، لافتاً إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجاً للشراكة بين المؤسسات الخاصة والمحلية، حيث يسهم في تقديم حلول عملية للمشكلات الصحية التي تواجه كبار السن، كما يعزز روح التضامن والتكافل الاجتماعي.

وأشار إلى التزام الجمعية بتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه رعاية كبار السن، مؤكداً أن الجمعية تعمل على رفع الوعي بأهمية دور كبار السن في المجتمع، وضرورة تقديم الدعم لهم، وذلك من خلال تنظيم فعاليات وبرامج تثقيفية، تسعى من خلالها للتشجيع على بناء علاقات قوية ومتينة بين الأبناء والأحفاد في الأسر، ما يسهم في تعزيز استقرارهم النفسي، وتحسن حالتهم الصحية، وذلك انطلاقاً من إيمانها بحقوق المسن.

وأوضح الزيودي، أن الجمعية تقدم المساعدة المالية للوالدين المعسرين، اللذين لا يوجد مصدر دخل لهما، إضافة إلى تقديم أجهزة طبية للمسنين من أصحاب الهمم، فضلاً عن الرعاية المنزلية والصحية للوالدين المريضين، اللذين لا يوجد من يهتم بهما، حيث تصنف مثل هذه الحالات بأنها عاجلة، ويتم تقديم المساعدة لها من خلال التبرعات والمساعدات.

من جانبه، أفاد مالك مجموعة «صيدليات السلامة»، فخرالدين بوتاشوال، بأن المجموعة تقف مع الجمعية في دعم كبار السن، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية الدائمة لهم، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به الجمعية، ومساندتها لهذه الشريحة في المجتمع.

وقال بوتاشوال إن هذا التعاون مع جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين - فرع الفجيرة، يعد فرصة لتقديم شيء للمجتمع، والإسهام في تحسين حياة كبار السن.