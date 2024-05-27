10 متنافسين في ثاني أيام مسابقة الشيخ راشد بن محمد لأجمل ترتيل

تتواصل منافسات مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها الـ17 المقامة في مبنى جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمنطقة الممزر بدبي.

وشهد اليوم الثاني للتصفيات النهائية من المسابقة تنافس 10 متسابقين من فئة الفتيان، بحضور عدد من أعضاء اللجنة المنظمة للجائزة والمسؤولين وأولياء أمور المتسابقين والجمهور.

وأعرب عضو لجنة التحكيم فضيلة الشيخ عبدالعزيز حسين الحوسني عن سعادته لما رأى من مستويات متميّزة للمشاركين في المسابقة بأصواتهم الندية، وتمكنهم من إتقان أحكام القرآن والتجويد والتلاوة الصحيحة.

وقال: «إن مسابقات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، حققت نجاحاً كبيراً، محلياً ودولياً، كما حققت هذه المسابقة أهدافها باستقطابها المئات من حفظة القرآن من أنحاء دولة الإمارات في جميع فئاتها، حيث تشجعهم على الاهتمام بالتلاوة وحسن الأداء حفظاً وتجويداً، والتدريب على الترتيل والإتقان والثقة في النفس، ما جعل العديد من المتسابقين في الفئات الأولى يعيدون المشاركة بشكل أفضل ومتميّز في الفئات الأخرى، محققين نتائج باهرة ومنهم من نجح في عمله كإمام مسجد أو قارئ أو معلم للقرآن الكريم أو مؤذن ومقيم للشعائر».