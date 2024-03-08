مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية وجمعية العسكريين المتقاعدين توقعان مذكرة تفاهم

بتوجيهات من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، وقّعت مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية مذكرة تفاهم مع جمعية العسكريين المتقاعدين ممثلة في شركة أركان للتدريب والبحوث والاستشارات الإدارية بأبوظبي لتعزيز التعاون المشترك وتطوير وتنمية الموارد البشرية وإتاحة الفرص التدريبية المتنوعة لأبناء العسكريين المتقاعدين في المراكز والمنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة، وذلك تنفيذاً لأهداف جمعية العسكريين المتقاعدين برئاسة اللواء ركن طيار (م) خلف ناصر القبيسي.

وقّع مذكرة التفاهم د. ثاني المهيري مدير قطاع التعليم والصحة بمؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية وسعادة العميد (م) د. خليفة محمد الزعابي الرئيس التنفيذي لأركان للتدريب والبحوث والاستشارات، عضو مجلس إدارة جمعية العسكريين المتقاعدين، وذلك في مقر المؤسسة بحضور عدد من مسؤولي الجانبين. يأتي توقيع المذكرة في إطار الحرص المشترك على دعم الجهود التي تسهم في تعزيز النمو وتحسين جودة حياة الأفراد والرفاه الاجتماعي.

وصرح د. ثاني المهيري مدير قطاع التعليم والصحة بالمؤسسة بأن توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية العسكريين المتقاعدين يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإيماناً بضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات لدعم أبناء وبنات الوطن ليكونوا أعضاء فاعلين في دعم مسيرة وطنهم وإسعاد أسرهم، وتنفيذاً لأهداف المرسوم السامي الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – حاكم دبي "حفظة الله" بإنشاء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية "واختصاصات المؤسسة ومن ضمنها "رعاية طلبة العلم من الدارسين والمتدربين في المدارس والمعاهد والكليات التابعة للمؤسسة".

من جانبه، قال سعادة العميد (م) د. خليفة محمد الزعابي الرئيس التنفيذي لأركان للتدريب والبحوث والاستشارات، عضو مجلس إدارة جمعية العسكريين المتقاعدين "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وتنفيذاً للأهداف التي من أجلها أنشئت شركة أركان للاهتمام العلمي والثقافي بالمتقاعدين وأبنائهم، وحرصاً منا على التنمية المهنية والاجتماعية لأعضاء الجمعية والمجتمع الاماراتي بشكل عام، يشرفنا التعاون مع مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية لتأهيل وصقل مهارات أبناء العسكريين المتقاعدين بهدف تلبية الاحتياجات المستقبلية للاقتصاد الوطني. وتستند المذكرة الى رؤية مستدامة تهدف إلى خدمة أعضاء الجمعية من خلال تقديم حزمة من البرامج التدريبية والمهنية التي تساهم في رفد سوق العمل بكوادر وطنية مؤهلة ومدربة."

وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى رفع مستويات الكفاءات والمهارات الفنية والمهنية والتقنية لأبناء العسكريين المتقاعدين من خلال توفير البرامج التدريبية المختلفة لهم في مركز لوتاه التقني، ومنها برامج الصيانة المنزلية، والنجارة والديكور، والروبوتات، وميكانيكا وكهرباء السيارات، والطاقة الشمسية، والحفر الكهروكيميائي للحلى والمجوهرات، والخياطة والتفصيل.