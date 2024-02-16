جمعية الإمارات للتبرع بالدم تحتفل باليوم العالمي لسرطان الأطفال

احتفت جمعية الإمارات للتبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال الذي يوافق ١٥ فبراير من كل عام، بتنظيم زيارة للأطفال المصابين وأسرهم في مستشفى توام و حضر الفعالية كل من سعادة المستشار د. علي أحمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات للتبرع بالدم و الأستاذة مريم الشامسي و الاستاذه فاطمة الكعبي و المستشار ميلاد سعد مع فريق من الخدمة المجتمعية من مستشفى توام و فريق بالدماء نرويك يا وطن التطوعي.

وتهدف هذه الزيارة إلى إدخال الفرح و السرور إلى قلوب المرضى و دعمهم نفسيا مما يبث الأمل في قلوبهم للوصول للشفاء بإذن الله.

و من جانبه قال الدكتور علي الانصاري: ان التبرع بالدم يعتبر من أهم الخطوات الأساسية التي تلعب دورا حاسما في دعم الأطفال الذين يحاربون السرطان في اليوم العالمي لسرطان الأطفال وفي كل يوم. فغالبًا ما تؤدي علاجات السرطان مثل العلاج الكيميائي والعمليات الجراحية إلى خسارة كبيرة في الدم. لذلك تعتبر عمليات نقل الدم المنتظمة أمرًا حيويًا لهؤلاء المرضى الصغار للحفاظ على قوتهم والتعافي من الآثار الجانبية للعلاج. ومن خلال التبرع بالدم، يساهم الأفراد بشكل مباشر في رفاهية وبقاء الأطفال الذين يحاربون السرطان، مما يوفر لهم الدعم اللازم والأمل في مستقبل أكثر إشراقًا.

وقالت الاستاذة مريم الشامسي عضو جمعية الإمارات للتبرع بالدم ان دعم المرضى المصابين بالسرطان هو أحد اهم أهداف التبرع بالدم و انه واجب انساني على الجميع و نأمل من خلال هذه الزيارات تشجيع المجتمع على المبادرة بالتبرع ودعم المرضى في كل المجالات.

وتهدف الجمعية من خلال نشاطاتها الى نشر ثقافة التبرع بالدم و دعم المرضى المحتاجين للدم و مشتقاته .