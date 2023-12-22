«أوقاف دبي» تدعم 80 قاصراً لأداء مناسك العمرة

قدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، دعماً مالياً بقيمة 500 ألف درهم، إلى هيئة تنمية المجتمع بدبي للتكفل بإيفاد 80 قاصراً وحاضناتهم من ذوي الدخل المحدود، لأداء مناسك العمرة، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تعزيز السعادة بين القصّر.

ونظّمت المؤسسة، لقاءً توعوياً للقصّر وحاضناتهم من المشاركين في رحلة العمرة، وذلك في مجلس الخوانيج بدبي، وتضمن اللقاء تقديم الوعي الديني والصحي والإرشادي حول رحلة العمرة بكل تفاصيلها.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، علي المطوع، إن الدعم يأتي في إطار سعي المؤسسة إلى تعزيز جودة حياة القصّر وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم وغرس قيم الخير والعطاء في نفوسهم، مؤكداً حرص المؤسسة على دعم المبادرات والنشاطات التي من شأنها تلبية الاحتياجات الاجتماعية للقصّر وحاضناتهم وتعزيز الجوانب النفسية والتعليمية والترفيهية في حياتهم.

وأضاف أن المؤسسة لم تدخر جهداً في تعزيز سبل التعاون مع كل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف مساندة مختلف شرائح المجتمع بما فيهم القصّر ودعمهم صحياً وثقافياً وترفيهياً لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم وضمان مستقبلهم المشرق.

وأعرب المطوع عن تقديره لهيئة تنمية المجتمع بدبي وطيران الإمارات على إطلاق المبادرة وتنظيم برنامج الرحلة بشكل متكامل، للتيسير على القصّر وحاضناتهم لأداء مناسك العمرة بكل سهولة ويسر وتكليل هذه الرحلة بالنجاح.