إكسبو : نعمل مع "الأرصاد" لمراقبة الحالة المدارية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد إكسبو 2020 دبي، عن مراقبته للحالة المدارية بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد.

وقال إكسبو 2020 دبي، في حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه يعمل حاليا، بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد والسلطات المعنية بمراقبة الحالة المدارية لإعصار شاهين.

ويدعو الراغبين في الزيارة اليوم وغداً مراجعة موقعه (http://expo2020dubai.com) أو حساباته الموثقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد (http://ncm.ae), قبل مغادرة المنزل.

وأشار إكسبو إلى أن سلامة وأمن جميع الزوار والمشاركين والموظفين من أولويات المعرض.