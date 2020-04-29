قفزة في أسعار الخام الأميركي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قفز سعر الخام الأميركي بأكثر من 14 في المئة في الأسواق الآسيوية صباح الأربعاء، مسجّلاً أكثر من 14 دولاراً للبرميل، وذلك غداة تكبّده خسائر كبيرة بسبب بيع صندوق استثماري قابل للتداول في البورصة عقوده النفطية القصيرة الأجل، في خضمّ المخاوف المتعاظمة إزاء الفائض في العرض والنقص في القدرات التخزينية.

وسجّل سعر "خام غرب تكساس الوسيط" الذي يطلق عليه أيضاً اسم "النفط الخفيف الحلو" ويعتبر مرجعياً في تسعير الخامات الأميركية، ارتفاعاً بنسبة 14,2 في المئة في جلسة التداولات الآسيوية الصباحية، ليبلغ 14,09 دولاراً للبرميل.

وكانت أسعار الخام الأميركي اختتمت جلسة الثلاثاء منخفضة حوالي ثلاثة في المئة بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام لم ترتفع بالقدر الذي كان متوقعا بالنظر إلى نقص في طاقة التخزين، على الرغم من تعهدات بخفض الإنتاج من أول مايو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news