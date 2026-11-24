دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) برنامجاً تنفيذياً تخصصياً في البصائر السلوكية لـ25 من موظفيها، بالتعاون مع مختبر دبي للبصائر السلوكية التابع لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

ويجمع البرنامج بين التعلم النظري والتطبيق العملي، لتطوير خدمات الهيئة وتحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتعزيز الرشاقة المؤسسية ودعم تصفير البيروقراطية. وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، حرص الهيئة على تزويد كوادرها بأدوات مبتكرة توظف البصائر السلوكية والذكاء الاصطناعي لاستشراف احتياجات المتعاملين.