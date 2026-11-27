دبي - الإمارات اليوم

تستعد دبي لاستضافة حوار عالمي حول مستقبل اقتصاد الذكاء الاصطناعي، بمشاركة قيادات قطاع التكنولوجيا وصنّاع السياسات والمستثمرين من 120 دولة، ضمن فعاليات «جيتكس غلوبال 2026»، الذي تتواصل فعاليات الدورة الـ46 منه في مقره الجديد بمركز دبي للمعارض، خلال الفترة من الثامن إلى 11 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع انعقاد معرض «إكسباند نورث ستار» المتخصص في الشركات الناشئة والاستثمار، خلال الفترة من الثامن إلى 10 ديسمبر. وينطلق «جيتكس غلوبال» بمشاركة أكثر من 6000 جهة عارضة وما يزيد على 10 آلاف علامة تجارية متخصصة في التكنولوجيا، فيما يستهل فعالياته بعقد «قمة جيتكس» في السابع من ديسمبر.