دبي - الإمارات اليوم

استعرضت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فرص وآفاق قطاع البناء والإنشاءات خلال لقاء أعمال نظمته في مقرها الرئيس.

واستقطب اللقاء 155 من ممثلي الشركات العالمية المشاركة في معرض «الخمسة الكبار»، الذي تختتم فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي غداً.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان: «تتيح المشاريع والخطط التنموية الطموحة في دبي فرصاً واعدة للشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاءات، ونلتزم بمساعدة الشركات العاملة في القطاع لتطوير شراكات تدعم نمو أعمالها وتوسعها».