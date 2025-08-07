843.6 مليون دولار إيرادات «دبي لصناعات الطيران» خلال النصف الأول

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، أمس، نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025.

وأظهرت النتائج ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 24% ليصل إلى 843.6 مليون دولار، مقارنة بـ679.2 مليون دولار في 30 يونيو 2024، كما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 228% لتصل إلى 506.8 ملايين دولار، مقابل 154.3 مليون دولار في 30 يونيو 2024.

ولفتت «دبي لصناعات الطيران» إلى أبرز نتائج الأعمال والعمليات، مشيرة إلى إتمام عملية الاستحواذ على شركة «نورديك أفييشن كابيتال» بقيمة مليارَي دولار، فيما بلغ عدد الطائرات المستحوذ عليها 236 طائرة (230 مملوكة، وست طائرات مدارة).

وبلغ عدد الطائرات المبيعة 35 طائرة (28 مملوكة، وسبع طائرات مدارة)، فيما بلغ عدد الطائرات قيد الطلب 90 طائرة، منها 72 طائرة ضمن طلبات شراء من «بوينغ» و«إيرباص» و«ATR».

وأشارت الشركة إلى أن عدد اتفاقيات التأجير والتمديدات والتعديلات الموقعة بلغ 107 اتفاقات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «أتممنا عملية الاستحواذ على شركة Nordic Aviation Capital في السابع من مايو 2025. وقد زاد هذا الاستحواذ أسطولنا من الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها بنسبة 50% تقريباً، ليصل عددها إلى 750 طائرة، كما أتممنا دمج الوظائف التشغيلية الأمامية بالكامل، ونعمل حالياً على استكمال دمج كل الوظائف والأنظمة التشغيلية الداعمة والمساندة، ونتوقع الانتهاء من ذلك مع نهاية هذا الربع».

وأضاف: «سجلت الإيرادات والأرباح نمواً كبيراً خلال هذه الفترة، نتيجة للإيرادات الإضافية من الأعمال التي تم الاستحواذ عليها، إضافة إلى خفض التكاليف الناتج عن إعادة تمويل الديون، وإلغاء النفقات المكررة، ولاتزال مؤشرات كفاية رأس المال والتمويل والسيولة قوية للغاية».

وتابع: «زادت الإيرادات بنسبة 24% لتصل إلى 843.6 مليون دولار، وارتفع هامش الربح قبل الضرائب إلى 25.7%، والعائد على حقوق الملكية إلى 13.3%، كما واصل قسم الهندسة في الشركة أداءه القوي، حيث ارتفعت إيرادات (جورامكو) بنسبة 26% لتصل إلى 119 مليون دولار، وارتفعت أرباحها بنسبة 80% لتصل إلى 39.1 مليون دولار في النصف الأول من 2025».