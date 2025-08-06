طيران الإمارات تعقد شراكة تاريخية مع نادي بايرن ميونخ

أعلنت طيران الإمارات عن شراكة تاريخية لمدة سبع سنوات مع نادي بايرن ميونخ، المتوّج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" 34 مرة، وببطولة دوري أبطال أوروبا 6 مرات. وبموجب هذه الاتفاقية تصبح طيران الإمارات "الشريك البلاتيني" للفريق الأول للنادي الألماني بدءاً من موسم 2025-2026 وحتى نهاية موسم 2031-2032.



ويُعد بايرن أحد أكبر الأندية على مستوى العالم، ويتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة ونشطة تزيد عن 140 مليون مشجع حول العالم، ويحظى بعلامة تجارية راسخة الجذور في الهوية البافارية الفريدة. كما يتمتع النادي بعضوية رسمية تفوق 410 ألف عضو، وهي من بين الأكبر في أندية كرة القدم العالمية، ما يعكس عمق الروابط المجتمعية والدعم الجماهيري الواسع. ويمتد حضور مشجعي النادي إلى أكثر من 100 دولة من خلال روابط المشجعين الرسمية، ما يعزز مكانته كوجهة عالمية لكرة القدم.

وتمنح هذه الشراكة متعددة السنوات طيران الإمارات حضوراً بارزاً لعلامتها التجارية من خلال اللوحات الإعلانية المحيطة بالملعب وشاشات LED، والتي تُعرض أمام الجماهير في أنحاء العالم، إلى جانب سجادتي كاميرا مميزتين على جانبي أرض الملعب. كما تشمل الاتفاقية حصصاً حصرية من التذاكر ومزايا الضيافة، إلى جانب جناح خاص لطيران الإمارات في "أليانز أرينا"، معقل نادي بايرن ميونخ. وستحصل طيران الإمارات أيضاً على حقوق استخدام صور اللاعبين الجماعية، وستظهر علامتها التجارية في خلفيات مؤتمرات النادي الصحفية، والمقابلات التلفزيونية، والمناسبات العامة والرقمية الأخرى.



وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "نفخر بشراكتنا مع نادي بايرن ميونخ، النادي الألماني الأشهر وأحد عمالقة الرياضة العالمية. فهذه الشراكة التاريخية تتجاوز الأطر التجارية التقليدية، إذ تجسد التزامنا العميق تجاه السوق الألمانية التي تُعد محوراً رئيساً في شبكتنا الأوروبية. ومن خلال هذا التعاون، نرتبط بإرث النادي العريق ومجتمعه الاستثنائي. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى بناء علاقات وثيقة مع ملايين من عشاق بايرن حول العالم، والاحتفاء بالتميز، وهو قيمة نتقاسمها في طيران الإمارات مع هذا النادي الأسطوري".



من جانبه، قال مايكل ديدريش، نائب الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ: "يسرّ نادي بايرن أن يضم إلى عائلة شركائه اسماً لامعاً وموثوقاً مثل طيران الإمارات، التي أظهرت التزاماً طويل الأمد بدعم كرة القدم الأوروبية. تُعد طيران الإمارات شريكاً مثالياً يمكننا من تحقيق أهدافنا الرياضية، كما أن شبكتها العالمية تساعدنا على الوصول إلى جمهور كرة القدم حول العالم ودعم خططنا للتوسع الدولي".



وتُمثل هذه الشراكة أيضاً عودة طيران الإمارات الرسمية إلى الدوري الألماني لكرة القدم، في وقت تشهد فيه قاعدة جماهير النادي نمواً سريعاً في أسواق رئيسية حول العالم مثل الولايات المتحدة وآسيا. ومع شبكتها العالمية الواسعة وخدماتها ذات المستوى العالمي، تملك طيران الإمارات الإمكانات المثالية لتعزيز هذه الروابط.



وتُعد كرة القدم من الركائز الأساسية في استراتيجية رعايات طيران الإمارات، وهو ما يتجلى من خلال شراكاتها المرموقة مع نخبة من الأندية والبطولات حول العالم. ويظهر شعار "Fly Better" من طيران الإمارات على قمصان عدد من أبرز الأندية الأوروبية مثل إيه سي ميلان، وريال مدريد، وأولمبيك ليون، وبنفيكا، وأرسنال، كما يظهر شعار طيران الإمارات على الجزء الخلفي من قمصان التدريب لنادي العين الإماراتي خلال جميع المباريات المحلية والدولية اعتباراً من الموسم المقبل.

وتمتلك طيران الإمارات أيضاً حقوق التسمية لملعب "الإمارات" الخاص بنادي أرسنال.



كما تواصل طيران الإمارات شراكتها طويلة الأمد كراعٍ رئيسي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أقدم وأكبر بطولة كروية محلية في العالم، والذي يُعرف حالياً باسم "كأس طيران الإمارات الاتحاد الإنجليزي". وفي مقرها الرئيسي بدولة الإمارات، تدعم طيران الإمارات دوري المحترفين الإماراتي.