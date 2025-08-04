«الاتحادية للضرائب»: 85 فعالية توعوية في 6 أشهر

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب مواصلة تطوير حملاتها وتنويع قنواتها التوعوية للوصول إلى الفئات المعنية بتطبيق الضرائب، وتعزيز التواصل مع المتعاملين والمستفيدين من هذه الحملات في جميع إمارات الدولة. وأعلنت الهيئة أن عدد فعاليات التوعية الضريبية التي نفذتها، خلال النصف الأول، ارتفع إلى 85 فعالية، استفاد منها 28 ألف مشارك، مقارنة بـ70 فعالية نُفِّذت خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بارتفاع جاوز 21%. وقالت مديرة إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب، زهرة الدهماني: «واصلت الهيئة استحداث حملات وبرامج توعوية جديدة للتعريف بالخدمات والمبادرات التي أطلقتها، فضلاً عن مواصلة تنفيذ وتوسيع نطاق الفعاليات التوعوية الأساسية».