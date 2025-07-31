«دناتا» تفوز بعقد تموين مع «الاتحاد للطيران»

فازت شركة «دناتا» العالمية، المتخصصة في خدمات الطيران والسفر، بعقد يمتد لسنوات عدة، لتقديم خدمات التموين الجوي عالية الجودة لـ«الاتحاد للطيران» في مطار الملكة علياء الدولي بالأردن.

وستتولى فِرَق «دناتا» المتخصصة، إعداد وتقديم أكثر من 90 ألف وجبة سنوياً، بما يسهم في توفير تجربة طعام مميزة على متن 14 رحلة أسبوعياً للناقلة بين عمّان وأبوظبي.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة دناتا للتموين والتجزئة في الأردن، دانا كمال عدوان: «يعكس العقد ثقة الناقلة بكفاءة فِرَقنا، وقدرتنا على التميز التشغيلي وتقديم خدمات على نطاق واسع وبجودة عالية». ومع إضافة «الاتحاد للطيران»، تُقدّم «دناتا» خدمات التموين لـ30 ناقلة جوية في الأردن.