«طيران الإمارات» تُعلن حركة تنقلات ضمن فريقها التجاري

أعلنت «طيران الإمارات» سلسلة تنقلات استراتيجية جديدة ضمن فريقها التجاري، تهدف إلى تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسة في مناطق غرب آسيا والمحيط الهندي وإفريقيا، وأفادت الناقلة بأن هذه الخطوة تأتي في إطار خططها لتوسيع حضورها التجاري والتشغيلي في هذه المناطق، وتوفير فرص جديدة للتطوير المهني للكفاءات الإماراتية الصاعدة، بما يعزز خبراتها العملية.

وأوضحت «طيران الإمارات» بأنه اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، ستشمل التغييرات في فريق «طيران الإمارات» التجاري كلاً من جابر محمد مدير «طيران الإمارات» في بنغلاديش حالياً، وسيتولى منصب مدير «طيران الإمارات» في سريلانكا والمالديف، وطلال القرقاوي مدير «طيران الإمارات» في زيمبابوي حالياً، الذي سيتولى منصب مدير «طيران الإمارات» في بنغلاديش.

كما شملت التغييرات: سالم المانع المدير الإقليمي لـ«طيران الإمارات» في باكستان حالياً، وسيتولى منصب مدير «طيران الإمارات» في غانا، وعمر بوشليبي مدير «طيران الإمارات» في زامبيا حالياً، وسيتولى منصب مدير «طيران الإمارات» مؤقتاً في زيمبابوي، إلى جانب مهامه الحالية في زامبيا، وأكّدت «طيران الإمارات» أن هذه التنقلات تندرج ضمن برنامج طيران الإمارات لإدارة العمليات التجارية في المحطات الخارجية، والذي يهدف إلى منح الكفاءات الإماراتية فرصاً فريدة لتطوير مهاراتهم القيادية، وتوسيع معرفتهم بالأسواق المحلية ضمن شبكة الناقلة العالمية، كما يتيح البرنامج للمديرين الإماراتيين فرصة تعزيز شبكات علاقاتهم من خلال التفاعل مع شركاء القطاع المحليين والجهات الحكومية، بما يسهم في بناء شراكات جديدة وتعزيز العلاقات القائمة.