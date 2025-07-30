منح أول موافقة لتجربة «المركبات ذاتية القيادة» لمناولة الأمتعة في «مطار آل مكتوم»

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع مؤسسة مطارات دبي وشركة «دناتا»، أول موافقة تنظيمية على مستوى الدولة، لإجراء تجربة تشغيل المركبات ذاتية القيادة لمناولة الأمتعة، وذلك في مطار دبي ورلد سنترال- آل مكتوم الدولي.

وستقوم شركة «دناتا» بتجربة مركبات ذاتية القيادة لمناولة الأمتعة في مطار دبي ورلد سنترال- مطار آل مكتوم الدولي، وفق إطار تنظيمي تم تطويره بالتعاون مع الهيئة، وتوفر هذه التجربة فرصة لاختبار الأداء والسلامة في واحدة من أكثر بيئات الطيران حساسية، من حيث الوقت والتشغيل.

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: «تُشكّل هذه الموافقة محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاع الطيران في الدولة، وتُجسّد رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار».

من جانبه، قال المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة، المهندس عقيل الزرعوني: «نعمل من خلال تعاوننا مع (دناتا) و(مطارات دبي)، على تطوير نموذج متكامل يجمع بين الابتكار والسلامة. هذه التجربة تُمثّل بداية لرؤية شاملة لمستقبل العمليات الجوية في الدولة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبنية التحتية في مطارات دبي، عمر بن عدي: «تعكس هذه التجربة إسهامنا في دفع عجلة الابتكار لتعزيز التميّز التشغيلي وتجربة المسافرين، مع وضع الأسس لبيئة تشغيلية أكثر مرونة وكفاءة في ساحات المطار».