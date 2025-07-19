«العربية أبوظبي» تُسيّـر أولى رحلاتها إلى «سيالكوت» الباكستانية

أطلقت «العربية أبوظبي» خدمتها الجديدة إلى مدينة «سيالكوت» في باكستان، انطلاقاً من مطار زايد الدولي، وتُسيّـر الشركة ثلاث رحلات مباشرة أسبوعياً، ما يعزز حضورها المتنامي في باكستان، إلى جانب خدماتها الحالية إلى ملتان وفيصل آباد.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل العلي: «يعكس إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى سيالكوت التزامنا المستمر بتوسيع شبكة وجهات (العربية أبوظبي)، وتعزيز السفر الجوي انطلاقاً من العاصمة أبوظبي، وتسهم هذه الوجهة الجديدة في تعزيز حضورنا في باكستان، فضلاً عن توفير تجربة سفر أكثر راحة وخدمات موثوقة لعملائنا».

وتُشغّل «العربية أبوظبي» أسطولاً مكوناً من 12 طائرة من طراز «إيرباص A320»، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم. وتوفّر مقصورة الطائرة راحة إضافية، كما تم تجهيز الطائرة بخدمة (SkyTime)، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة، تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم.

كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة من قائمة «SkyCafe» الموجودة على متن الطائرة وبأسعار مدروسة. وإضافة إلى ذلك، توفر «العربية للطيران» برنامج «Air Rewards»، وهو برنامج الولاء السخي الذي يتيح للمسافرين كسب النقاط وتحويلها واستبدالها بسهولة.