إطلاق «مجموعة أعمال التوصيل» في دبي

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس «مجموعة أعمال التوصيل» في دبي، بهدف تعزيز نمو القطاع، وتوفير منصة موحّدة تمثل شركات التوصيل العاملة في دبي وتدعم مصالحها.

وأفادت «غرفة دبي» بأن إطلاق المجموعة يأتي ضمن جهود الغرفة لتعزيز تمثيل القطاع الخاص ومختلف قطاعاته وأنشطته الاقتصادية، حيث يعمل تحت مظلة الغرفة حالياً 106 مجموعات أعمال، تسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل.

وبحسب «الغرفة»، ستتولى «مجموعة أعمال التوصيل» في دبي التنسيق والتعاون بشكل منتظم مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لمناقشة واقع القطاع، وفرصه وتحدياته، واستكشاف سبل تطوير السياسات، ودعم نمو قطاع خدمات التوصيل على المدى الطويل.

وقالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «تشهد خدمات التوصيل في دبي نمواً متسارعاً مدفوعاً بالتحول الرقمي، وتزايد الطلب الاستهلاكي على جميع المنتجات، بالتزامن مع النمو السكاني، وتسارع التوسع الحضري للمدينة. وسنتعاون مع مجموعة أعمال التوصيل في دبي، وسنساعدها على تمثيل مصالح الشركات العاملة في القطاع، والإسهام بفعالية في نموه المستدام».

وستعمل المجموعة على تقديم مقترحات لتطوير السياسات التنظيمية، بما يسهم في تعزيز جاذبية وتنافسية القطاع، إلى جانب الترويج لأفضل الممارسات العالمية، والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي لإمارة دبي.

كما ستركز المجموعة كذلك على الارتقاء بالمعايير المهنية للقطاع، وتطوير حلول توصيل مستدامة، وتشجيع المنافسة العادلة، ودعم تبنّي التقنيات الذكية، مثل الذكاء الاصطناعي، والمركبات الكهربائية، فيما ستعالج أيضاً قضايا محورية تتعلق برفاهية الكوادر العاملة، وتحسين الأطر التنظيمية، وتبادل المعرفة على مستوى القطاع.

وتعد مجموعات الأعمال ركيزة أساسية لضمان تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في دبي، فهي تضطلع بدور حيوي في تسهيل الحوار بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ما يُسهم في معالجة التحديات المتعلقة بالسياسات وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة.