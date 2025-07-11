خبراء: المشهد العقاري في دبي يشهد تحولاً نوعياً

أكد خبراء عقاريون أن النمو السكاني والبنية التحتية المتطورة يعززان الاستثمار بالمناطق الجديدة في إمارة دبي، مشيرين إلى أن المشهد العقاري يشهد تحولاً نوعياً، مدفوعاً بطلب قوي مع اعتدال وتيرة الأسعار، ما يعد مؤشراً صحياً إلى استقرار السوق على المدى الطويل.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن سوق العقارات في دبي تواصل نموها اللافت، خلال النصف الأول 2025، عبر مختلف الفئات، من عقارات اقتصادية إلى المتوسطة، والفاخرة، مدفوعة بمزيج من الطلب القوي وتغير توجهات المستهلكين، لافتين إلى أن العقارات السكنية منخفضة الكلفة في دبي توفّر عائدات إيجارية مرتفعة، ما يجعلها خياراً استثمارياً ذكياً.

وأظهر تقرير حديث صادر عن موقع «بيوت» العقاري، خلال النصف الأول 2025، أن مبيعات العقارات الجاهزة سجلت نمواً في الطلب على الضواحي والمجمعات السكنية ذات نمط الحياة المتكامل، حيث شهدت أسعار الفلل في «دبي لاند» أعلى زيادة سعرية بنسبة وصلت إلى 10.4%، فيما تركز اهتمام المشترين من ذوي الدخل المتوسط على مناطق «الخليج التجاري»، والفرجان، والمرابع، أما في فئة العقارات الفاخرة، فسجلت أسعار الفلل ارتفاعاً راوح بين 2 و8%، بينما ارتفعت أسعار الشقق الفاخرة بنسبة وصلت إلى 4%.

ومن حيث العائدات، حققت الشقق ذات الأسعار المنخفضة في مناطق: المدينة العالمية، ومجمع دبي للاستثمار، وديسكفري غاردنز، عائدات راوحت بين 9% و11%، وفي المجمعات السكنية متوسطة السعر، مثل «تاون سكوير»، و«مدن»، و«ليفينج ليجندز»، و«الفرجان»، فقد حققت عائدات إيجارية راوحت بين 7 و10%.

في المقابل، سجّلت المناطق الفاخرة، مثل «الصفوح»، و«خور دبي»، عائدات استثمار مستقرة جاوزت 5.9%.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، الرئيس التنفيذي لشركتي «بيوت» و«دوبيزل»، حيدر علي خان، أن «مشهد العقارات في دبي يشهد تحولاً نوعياً، مدفوعاً بطلب قوي مع اعتدال وتيرة الأسعار، ما يعد مؤشراً صحياً على استقرار السوق على المدى الطويل».

وأضاف أن استقرار الأسعار في النصف الأول من 2025 يُشكّل أرضية خصبة لنمو مستدام خلال النصف الثاني، مع تحوّل واضح نحو قرارات استثمارية مبنية على التحليل طويل المدى، بدلاً من ردود الفعل القصيرة، متوقعاً أن يُسهم هذا الاستقرار في استقطاب شريحة أكبر من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الذين يبحثون عن فرص مدروسة ومبنية على بيانات واقعية.

وتوقع خان أن تشهد السوق في النصف الثاني من العام نمواً في حجم المعاملات العقارية، وزيادة في الإقبال على المشاريع الجديدة، إلى جانب نضوج أكبر في سلوك المشترين، مع تحوّل تركيزهم نحو القيمة الفعلية والعائدات طويلة الأجل، بدلاً من اتخاذ قرارات متسرعة.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن العقارات السكنية منخفضة الكلفة في دبي توفّر عائدات إيجارية مرتفعة، ما يجعلها خياراً استثمارياً ذكياً، خصوصاً في المناطق الناشئة مثل «دبي الجنوب» و«جبل علي».

وأشار إلى أن الاستثمار في العقارات على الخريطة يظل مجدياً بفضل خطط الدفع المرنة وارتفاع القيمة عند التسليم، شرط تقييم المطور وموقع المشروع بدقة، منوهاً بأن المناطق الفاخرة، مثل «دبي مارينا» و«وسط المدينة» لاتزال جذابة، لكن التوجه يتزايد نحو مناطق جديدة، بفضل النمو السكاني، وتوسع البنية التحتية.

في السياق نفسه، قال المدير التنفيذي لـ«شركة الأنقى للعقارات»، نادر طلعت، إن أفضل الاستراتيجيات الاستثمارية في سوق العقارات السكنية بدبي تتركز في العقارات منخفضة الكلفة التي توفر عائدات إيجارية مرتفعة ومستقرة، مشيراً إلى أن هذه العقارات، لاسيما تلك الواقعة في مجتمعات متكاملة الخدمات، تضمن تدفقاً نقدياً جيداً، ما يعظم العائد على الاستثمار.

وأضاف أن مناطق مثل «دبي الجنوب» و«الوصل» ومحيط «ميراكل غاردن» تُعد واعدة بعائدات جذابة، بينما تحافظ المناطق الفاخرة، مثل «دبي مارينا» و«وسط مدينة دبي»، على جاذبيتها القوية للمستثمرين الباحثين عن الرفاهية والقيمة المستدامة، مع ظهور توجه نحو مناطق توفر فرص نمو ممتازة.