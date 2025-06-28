«الاتحاد للطيران» تستعد لاستقبال 7 ملايين مسافر خلال الصيف

أفادت شركة الاتحاد للطيران، أمس، بأنها تستعد لاستقبال أكثر من سبعة ملايين مسافر خلال عطلة الصيف في مطار زايد الدولي.

وقال مدير إدارة عمليات المطار في «الاتحاد للطيران»، شعيب النعيمي: «نتطلع لاستقبال ملايين المسافرين في مطار زايد الدولي مع بداية العطلة الصيفية، بمن فيهم الضيوف الذين اختاروا السفر إلى وجهاتنا الموسمية، وهي مالقة وأنطاليا وسانتوريني ونيس وميكونوس».

وأضاف النعيمي في بيان صادر عن الشركة: «نركز في كل مرحلة من مراحل الرحلة، على تقديم أعلى معايير السلامة والراحة والخدمة، ويمكن لضيوفنا توقع رحلة سلسة وممتعة، منذ لحظة وصولهم إلى المطار».

وأكدت الناقلة أهمية الاطلاع على آخر معلومات الرحلة خلال فترات الذروة، مشيرة إلى أنه يمكن للمسافرين زيارة صفحة «إدارة الحجز» على الموقع (etihad.com)، أو عبر التطبيق الإلكتروني لتغيير الحجز، أو اختيار المقعد وغيرها من الخدمات.

ولتفادي الطوابير الطويلة في المطار، نصحت الناقلة، المسافرين بالتوجه إلى مطار زايد الدولي قبل أربع ساعات على الأقل من موعد إقلاع الطائرة، مشيرة إلى أنها تُقدّم خيارات متعددة للتخليص المبكر لإجراءات السفر، منها الخدمة الإلكترونية قبل 30 ساعة من موعد إقلاع الرحلة. وأضافت أنه بعد إنهاء هذه الخطوة، يمكن للضيوف التوجه إلى منافذ الخدمة الذاتية في المطار لوزن الأمتعة، وطباعة بطاقاتها، وبطاقة الصعود إلى الطائرة، وإنهاء الإجراءات اللازمة في أقل من دقيقة.ولفتت الناقلة إلى توافر مرافق تخليص إجراءات السفر في نقاط مختلفة خارج المطار، تشمل محطة أبوظبي للسفن السياحية، ومنطقة «ذا فاونتينز» في «ياس مول»، والمصفح والعين.