توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة دبي للطيران المدني ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة

انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير آليات العمل المشترك في قطاع الطيران المدني، وقّعت هيئة دبي للطيران المدني ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة مذكرة تفاهم تهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة في هذا القطاع الحيوي.

وقد مثّل هيئة دبي للطيران المدني محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام للهيئة، فيما مثّل دائرة الطيران المدني برأس الخيمة المهندس إسماعيل حسن إسماعيل البلوشي، المدير العام للدائرة.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار مرجعي للتعاون بين الطرفين يشمل تبادل المعلومات والبيانات والخبرات، وتشكيل فرق عمل مشتركة، وتنظيم اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة، ومعالجة التحديات المحتملة، بما يعزز من التكامل المؤسسي ويحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

وفي هذا السياق، صرّح محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، قائلاً: "تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بقطاع الطيران المدني في الدولة، كما يعكس التزامنا المشترك بدعم مسيرة التطوير والابتكار والارتقاء بمعايير السلامة والكفاءة. ونؤمن بأهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات مع شركائنا في إمارة رأس الخيمة بما يخدم مصلحة قطاع الطيران والارتقاء بخدماته وليتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة."

وصرّح المهندس إسماعيل حسن إسماعيل البلوشي ، مدير عام دائرة الطيران المدني برأس الخيمة ، قائلاً: " يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة دبي للطيران المدني في إطار رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتفعيل الشراكات مع الجهات الوطنية المعنية بقطاع الطيران المدني. وتمثل هذه الخطوة ركيزة أساسية لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية، وتعزيز معايير السلامة والأمن في المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة.. نحن ملتزمون ، بتحقيق أهدافنا المشتركة مع شركائنا في هيئة دبي للطيران المدني في بناء قطاع طيران مدني أكثر مرونة واستدامة، يُعزز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في مجال الطيران."

واختتم الجانبان بالتأكيد على أن توقيع هذه المذكرة يمثل انطلاقة واعدة نحو شراكة استراتيجية مستدامة، تعزز من الجهود الوطنية في قطاع الطيران المدني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي مرموق في هذا القطاع الحيوي.