إطلاق أول عملية دفع رقمية باستخدام عملة AE Coin في مركبات الأجرة بأبوظبي

بالتنسيق مع مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، أطلقت شركة "تواصل للمواصلات"، بالتعاون مع بنك المارية المحلي، مبادرة نوعية تتيح للركاب الدفع إلكترونيًا عبر تطبيق محفظة "أي إي سي" باستخدام العملة المستقرة AE Coin، وذلك في جميع مركبات أجرة "تواصل" في إمارة أبوظبي.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المشتركة لتعزيز حلول الدفع الرقمية وتطوير تجربة تنقل ذكية وآمنة وسلسة للمستخدمين، حيث تُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم التي تعتمد العملة المستقرة المرتبطة بالدرهم الإماراتي في الدفع مقابل خدمات النقل العام.

منظومة نقل رقمية ومستدامة

وشهدت لحظة الإطلاق إجراء أول عملية دفع رسمية باستخدام AE Coin بعد إتمام رحلة عبر إحدى مركبات الأجرة التابعة لـ"تواصل للمواصلات"، في خطوة تؤكد التزام أبوظبي بالتحول نحو منظومة نقل رقمية ومستدامة.

وتوفر محفظة "أي إي سي" تجربة دفع سهلة وآمنة، حيث يُمكن للعملاء ببساطة مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) داخل المركبة لإتمام عملية الدفع.

وتُربط عملة AE Coin بالدرهم الإماراتي بنسبة ثابتة (1 درهم إماراتي = 1 AEC)، ما يضمن أعلى درجات الاستقرار المالي ويُسهم في تعزيز الثقة باستخدام العملات الرقمية.

ويتوفر تطبيق محفظة أي إي سي مجانًا عبر متاجر التطبيقات "آبل ستور"، "جوجل بلاي"، و"هواوي آب غاليري"، وتتميز بتجربة استخدام مبتكرة تركز على سرعة المعاملات، الأمان، وخفض تكاليف التحويلات المالية.

وبهذه الخطوة، بات بإمكان ركاب مركبات الأجرة في أبو ظبي الاستفادة من تجربة دفع رقمية متطورة تواكب طموحات الإمارة في التحول الرقمي، وتُسهم في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية والتنقل الذكي.

تعاون فعّال بين كافة الجهات

صرح مدير عام شركة تواصل للمواصلات، غنى جبور، قائلاً: "تأتي هذه المبادرة لتقدم نموذجًا على التعاون الفعّال بين كافة الجهات التي تسعى إلى التطور المستمر ضمن منظومة النقل المتكامل، وترسّخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي في قطاع المواصلات. نحن في تواصل للمواصلات نؤمن بأن التحول الرقمي ليس مجرد خيار، بل ضرورة لمواكبة تطلعات المستخدمين واحتياجاتهم اليومية.

وتسهم هذه الخطوة في تحسين تجربة العملاء من خلال تسهيل عملية الدفع، وتوفير وسائط متعددة وآمنة للدفع، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي لبناء منظومة نقل ذكية ومستدامة. وأن اعتماد عملة AE Coin في قطاع النقل العام يعكس التزامنا بدعم الحلول المالية المستقبلية التي تدمج بين التكنولوجيا والراحة والاستدامة، وسنواصل العمل على توسيع نطاق هذه الحلول لتشمل خدمات إضافية مستقبلاً."

تعاون مبتكر

وقال الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، محمد وسيم خياطة: "نفخر بكوننا جزءًا من هذا التعاون المبتكر مع شركة تواصل للموصلات ومركز النقل المتكامل، إذ يتماشى تمامًا مع رؤيتنا لقيادة مستقبل المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. الآن لا نقدّم طريقة دفع جديدة فحسب، بل نقدّم أيضًا لعملائنا طريقة سلسة وآمنة وأقل تكلفة من نظائرها من المعاملات الغير النقدية لاستخدام وسائل النقل العام. إنها خطوة إلى الأمام في تحقيق استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2025."

وأضاف: "كجزء من خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة به، يركز بنك المارية المحلي على بناء شراكات مستقبلية مع الشركات والهيئات الحكومية لتوسيع نطاق استخدام محفظة أي إي سي عبر مختلف القطاعات وإحداث طفرة نوعية في المدفوعات الرقمية لكل من المستهلكين ومزودي الخدمات والسلع في الدولة."

لحظة محورية لعملة AE Coin

وأكد المدير العام لشركة آي إي دي ستابل كوين، رامز رفيق: "يُمثل التعاون مع شركة تواصل للمواصلات لحظةً محوريةً لعملة AE Coin ومحفظة أي إي سي. من خلال توفير خيار دفع آمن وسلس للركاب في جميع سيارات أجرة تواصل، نُظهر كيف يُمكن للعملات الرقمية أن تندمج بسلاسة في الحياة اليومية. وتُجسّد هذه الشراكة قوة الابتكار والتعاون في قيادة مستقبل المدفوعات الرقمية، ويسعدنا أن نكون في طليعة هذا التحوّل."