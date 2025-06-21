«المركزي»: أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.7 تريليونات درهم

سجلت أصول القطاع المصرفي بالدولة قفزة كبيرة خلال مارس الماضي، حيث بلغت في نهايته أربعة تريليونات و719.4 مليار درهم، وهو أعلى مستوى تصل إليه على الإطلاق بزيادة شهرية، قيمتها 87.2 مليار درهم، مقارنة مع أربعة تريليونات و632.2 مليار درهم نهاية فبراير السابق، بنمو نسبته 1.9%.

وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية بقيمة 159.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، تعادل نمواً نسبته 3.5%.

ووفقاً لبيانات «المركزي» أيضاً، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.6% ليصل إلى تريليونين و240 مليون درهم نهاية مارس الماضي، مقارنة مع تريليونين و204.3 مليارات درهم نهاية فبراير السابق، بزيادة شهرية قيمتها 35.7 مليار درهم.

وعزا «المركزي» نمو إجمالي الائتمان إلى زيادة في الائتمان المحلي بقیمة 19.5 مليار درھم، وزیادة في الائتمان الأجنبي بقیمة 16.2 ملیار درھم.

وفي المقابل، سجل إجمالي الودائع المصرفية نهاية مارس الماضي، تريليونين و936.4 مليار درهم، مقابل تريليونين و871.5 مليار درهم، بزيادة شهرية قيمتها 64.9 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 2.3%، وتعدّ أعلى زيادة شهرية خلال آخر أربع سنوات.

وبحسب البيانات، استمر تفوق الودائع على القروض بشكل ملحوظ بنهاية مارس الماضي، حيث سجل الفارق بينهما 696.4 مليار درهم لصالح الودائع، بما يعكس وفرة السيولة في القطاع المصرفي والملاءة المالية للبنوك، ما يُمكّنها من منح التمويل والقدرة على مواجهة الأزمات.

وفي السياق ذاته، ارتفعت القاعدة النقدیة بنسبة 2% من 816.6 ملیار درھم في نھایة فبراير 2025 إلى 833.1 ملیار درھم في نھایة مارس. وكان الارتفاع في القاعدة النقدیة مدفوعاً بالزيادة بنسبة 4.1% في العملات المصدرة، وزیادة بنسبة 62% في الحساب الاحتياطي.

وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية، بلغ بنهاية مارس الماضي 935.2 مليار درهم، مقارنة مع 903.7 مليارات درهم نهاية فبراير السابق، بزيادة شهرية قيمتها 31.5 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 3.5%.

وتشمل أصول «المركزي» الأجنبية، أرصدة مصرفية وودائع لدى البنوك في الخارج بقيمة 466.4 مليار درهم، وأوراقاً مالية أجنبية بقيمة 426.3 مليار درهم، وأصولاً أجنبية أخرى بقيمة 42.5 مليار درهم.

وفي نهاية مارس، سجلت ميزانية المصرف المركزي العمومية الشهرية في جانب الأصول إجمالياً بقيمة 970.3 مليار درهم، قابلته خصوم بالقيمة ذاتها (970.3 مليار درهم).

• 35.7 مليار درهم تمويلات البنوك خلال مارس الماضي.

• 64.9 مليار درهم زيادة في الودائع تُعدّ الأعلى خلال شهر في آخر 4 سنوات.