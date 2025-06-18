«ديوا»: 23.6% نمواً في استخدام محطات «الشاحن الأخضر» بالربع الأول

أفاد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، بأن مبادرة «الشاحن الأخضر» سجلت ارتفاعاً بنسبة 23.6% في عمليات شحن المركبات الكهربائية خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وقدمت الهيئة، من خلال مبادرتها «الشاحن الأخضر»، ما يزيد على 39.159 ميغاواط ساعة من الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي، منذ عام 2015 إلى نهاية الربع الأول من عام 2025، ما أسهم في قطع ما مجموعه أكثر من 195 مليون كيلومتر باستخدام المركبات الكهربائية.

وشهدت دبي زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية، منذ عام 2015 وحتى اليوم.

ووصل عدد المركبات الكهربائية في دبي، حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، إلى 39 ألف مركبة، بارتفاع قدره 5.41% عن الربع الأول من عام 2024، وهو ما يؤكد بشكل ملموس نجاح خطط الإمارة للتحول إلى وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة.

وقال سعيد محمد الطاير، في بيان صدر عن الهيئة، أمس: «ندعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر وتحقيق الحياد المناخي من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات وإمارة دبي في مجال المركبات الكهربائية، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030».

وأضاف: «ارتفع عدد المسجلين في مبادرة (الشاحن الأخضر) للمركبات الكهربائية من 14 متعاملاً في 2015 ليصل العدد إلى 20 ألفاً و903 متعاملين بنهاية الربع الأول من عام 2025».

وتابع: «لدى دبي بنية تحتية متطورة تضم أكثر من 1100 نقطة شحن للمركبات الكهربائية، منها محطات طورتها الهيئة ضمن مبادرتها الشاحن الأخضر، ومحطات طورها مشغلو نقاط الشحن المستقلون المرخصون من الهيئة، فيما تشهد المركبات الكهربائية إقبالاً متزايداً في دولة الإمارات».

وحسب استطلاع شامل أجرته شركة «تولونا» العالمية، تبيّن أن 73% من سكان الدولة يفضلون شراء السيارات الكهربائية، حيث تتوافر محطات «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في العديد من المواقع الحيوية في دبي.

ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف أرجاء دبي بسهولة، عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، و14 منصة رقمية أخرى.

وتشمل المحطات التي قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بتركيبها أنواعاً عدة، هي محطات الشاحن فائق السرعة، ومحطات الشاحن السريع، وشاحن الأماكن العامة، والشاحن الجداري.

وتتيح الهيئة للمتعاملين إنشاء حساب الشاحن الأخضر عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي أو عن طريق نظام الرد الصوتي التفاعلي في مركز رعاية المتعاملين، ما يُمكنهم من الاستفادة من محطات الشحن التابعة للهيئة في غضون ساعة من تسجيل المركبة، كما تتيح الهيئة لجميع المتعاملين، سواء كانوا مسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» أم غير مسجلين، الاستفادة من الخدمة من خلال ميزة «خاصية الزائر».