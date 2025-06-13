«الاتحاد للطيران» تنقل 8.4 ملايين مسافر في 5 أشهر

نقلت شركة الاتحاد للطيران 8.4 ملايين مسافر، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مع حفاظها على معدل حمولة بلغ 87%، وذكرت الشركة، في بيان، أمس، أعلنت خلاله النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر مايو 2025، أنها رحبت بـ1.7 مليون مسافر خلال مايو، بزيادة 19% على الشهر ذاته من العام الماضي، فيما وصل أسطول طائرات الناقلة إلى 100 طائرة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس: «شهدنا نمواً مستمراً ومُرضياً في أعمالنا، حيث ارتفع عدد المسافرين بنسبة 19% على أساس سنوي»، موضحاً أن «عدد المسافرين على مدار 12 شهراً يقرب من 20 مليون مسافر».