قفل باب ذكي يتعرّف إلى أوردة الأصابع

كشفت شركة «شاومي» عن قفل باب ذكي يمتاز بوظيفة قائمة على الذكاء الاصطناعي، للتعرّف إلى أوردة الأصابع، ما يُعدّ مناسباً لجميع الفئات العمرية.

وأوضحت الشركة الصينية أنه يتم استخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء للتعرّف إلى الأصابع المُخزّنة سابقاً في أقل من ساعة، وفتح قفل الباب الذكي، مشيرة إلى أن نسبة الخطأ فيه لا تتجاوز 0.0001%.

وأشارت «شاومي» إلى أن هناك طرقاً أخرى لفتح القفل، منها مستشعر بصمة الإصبع العادي وكلمة المرور وتقنية «NFC» والمفتاح الفيزيائي، ويشتمل الجزء الخارجي من قفل الباب الذكي «Smart Door Lock 2 Finger Vein Enhanced Edition» الجديد، على كاميرا جديدة بدقة 200 ميغابيكسل وبزاوية رؤية 160 درجة.