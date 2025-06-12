«إيدج» و«أبوظبي الأول» يطوّران منظومة مالية مرنة

وقّعت مجموعة «إيدج»، الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك أبوظبي الأول، تغطي مبادرتين ماليتين رئيستين، تتضمنان تنفيذ حل تمويل سلاسل التوريد المتقدم لدى بنك أبوظبي الأول وتطبيق نظام إدارة الخزينة المعزز بالذكاء الاصطناعي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، حمد المرر، إن الشراكة مع بنك أبوظبي الأول تُمثّل مُمكّناً استراتيجياً لتلبية طموحات مجموعة «إيدج» الصناعية العالمية، حيث تعزز هذه الشراكة البنية المالية المطلوبة للعمل على أوسع نطاق بسرعة ومرونة.

من جهته، قال رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة بنك أبوظبي الأول، مارتن تريكو، إن شراكة بنك أبوظبي الأول مع «إيدج»، تُمثّل خطوة للأمام نحو بناء منظومة أكثر مرونة للموردين، مشيراً إلى أهمية التدفق النقدي الفعّال وتمويل سلاسل التوريد كعاملين أساسيين لنماذج الأعمال المستدامة.

ومن خلال الحلّ الرقمي لتمويل سلاسل التوريد من بنك أبوظبي الأول، تتيح «إيدج» للموردين المحليين والدوليين وصولاً إلى تمويل مبكر ومنخفض الكُلفة، ما يعزز ثقة الموردين، ويُحسّن الشروط التجارية.

كما يمثّل تطبيق «إيدج» لنظام إدارة الخزينة المعزز بالذكاء الاصطناعي من بنك أبوظبي الأول، الاعتماد الأكبر حتى اليوم، ويقدم الحل رؤى نقدية فورية، وقدرات استشرافية متقدمة، وأدوات متكاملة لإدارة المخاطر، ما يُمكّن «إيدج» من أتمتة عمليات الخزينة وتحسين السيولة عبر المجموعة.

وتوفر المنصة حماية من مخاطر أسعار الفائدة وصرف العملات الأجنبية، بالتوازي مع تحسين المرونة المالية والتخطيط للاستثمار والتمويل.