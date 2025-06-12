«ستاندرد آند بورز» و«موديز» ترفعان التصنيف الائتماني لـ «إعمار»

أعلنت شركة إعمار العقارية، المُدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز «EMAAR»، قيام كلّ من وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية، ووكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة، ما يُرسخ مكانة «إعمار» شركةً رائدةً في السوق، لما تتمتّع به من استقرار مالي ومرونة استراتيجية.

وأفاد بيان، أمس، بأن «ستاندرد آند بورز» رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل لـ«إعمار» من درجة «BBB» إلى درجة «BBB+»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما رفعت «موديز» التصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة من درجة «Baa2» إلى درجة «Baa1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس الأسس المالية الراسخة لـ«إعمار»، وأداءها المستقر، وتوجهها الاستراتيجي السليم، كما شمل هذا التحديث للتصنيف الائتماني لـ«إعمار» من وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«موديز»، الديون الممتازة غير المضمونة للشركة.

وبحسب البيان، فقد بلغت إيرادات «إعمار» من المبيعات العقارية المتراكمة من المشروعات قيد الإنجاز، حتى مارس 2025، نحو 127 مليار درهم (34.6 مليار دولار)، ما شكّل رؤية واضحة لإيرادات الشركة وتدفقاتها النقدية حتى عام 2028. كما أنّ محفظة الأصول التي تولّد إيرادات مستمرة للشركة تواصل توسّعها، مدعومة بكفاءة تنفيذية عالية، ومرونة العمليات، وتنوع مصادر الدخل.

واستند رفع التصنيف من قبل «ستاندرد آند بورز» إلى الارتفاع غير المسبوق في المبيعات المتراكمة من المشروعات قيد الإنجاز، التي بلغت 110 مليارات درهم (29.9 مليار دولار) حتى ديسمبر 2024، إضافة إلى استقرار عمليات البيع المسبق التي وصلت إلى 65.4 مليار درهم (17.8 مليار دولار) خلال عام 2024، فضلاً عن مركز النقد الصافي للشركة، ومستويات مديونيتها المنخفضة، وهوامش أرباحها القوية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك.

بدورها، أشارت وكالة «موديز» إلى الانخفاض الملحوظ في الدين المعدّل لـ«إعمار» من عام 2020 إلى مارس 2025، إضافة إلى تراجع نسبة الدين إلى حقوق الملكية خلال الفترة نفسها.

وقال مؤسس شركة «إعمار»، محمد العبار: «نعتز بهذا التقييم الإيجابي من وكالتي (ستاندرد آند بورز) و(موديز)، ما يؤكّد نجاح استراتيجية الشركة، والجودة العالية التي تتميّز بها أصولها، والتزامنا بالإدارة المالية المنضبطة».

وأضاف: «الوصول إلى هذا التصنيف المتميّز لا يعكس قوة أدائنا فحسب، بل يُجسّد أيضاً الثقة باقتصاد دبي وسوقها العقارية. ونحن بدورنا سنواصل التزامنا بالنمو المستدام والابتكار وتحقيق قيمة استثنائية لمساهمي الشركة وكل من استثمر فيها».

• تصنيف إعمار ارتفع إلى «BBB+» و«Baa1» مع نظرة مستقبلية مستقرة.