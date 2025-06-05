«المشرق» يُدرج صكوكاً في «ناسداك دبي»

رحّبت «ناسداك دبي» بأول إدراج من بنك المشرق في البورصة، حيث أدرج البنك صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار، أصدرتها شركة صكوك المشرق الإسلامي المحدودة، وتُستحق هذه الصكوك في عام 2030، وتم إصدارها ضمن برنامج المشرق لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 2.5 مليار دولار، ويجري إدراجها حالياً كإدراج ثانوي بعد الإقبال القوي الذي شهدته في سوق الطرح الأولي.

وقال رئيس مجلس إدارة «المشرق»، عبدالعزيز الغرير: «يمثّل إدراج هذه الصكوك خطوة مهمة في سياق التزام المشرق بتعزيز المشهد المالي الإسلامي العالمي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي: «يعكس هذا الإدراج تطلعات (المشرق) في قطاع التمويل الإسلامي، ويؤكد في الوقت نفسه دورنا المحوري سوقاً رائدةً تربط بين جهات الإصدار الإقليمية والمستثمرين العالميين».