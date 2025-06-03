«سند» و«إيركاب» تبرمان صفقة بـ 400 مليون درهم

أعلنت مجموعة «سند» العالمية - الرائدة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) - عن إبرام صفقة استراتيجية بقيمة 400 مليون درهم مع شركة «إيركاب ماتريلز»، ذراع «إيركاب» المتخصصة والموزع العالمي الرائد لمكونات المحركات وهياكل الطائرات، في إحدى أكبر صفقات بيع مكونات الطائرات على مستوى القطاع.

وتم توقيع الاتفاقية خلال الاجتماع العام السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في نيودلهي، وهو المنتدى الرائد عالمياً لقادة شركات الطيران، الذي يركز على تشكيل مستقبل النقل الجوي.

وتمثل هذه الصفقة محطة بارزة في عالم إدارة أصول الطيران، كما تعكس التزام الشركتين بتعزيز توافر المكونات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ودعم مرونة سلاسل التوريد في قطاع الطيران.

وتشمل محفظة الصفقة أكثر من 6000 مكون عالي الطلب، وتغطي مجموعة متنوّعة من الجهات المستأجرة ومنصات الطائرات.

كما تضم المحفظة أيضاً مجموعة من المكونات التي تلبي الطلب المتزايد على خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية والتي تؤثر بدورها في المشغلين من شركات الطيران.

وإضافة إلى ذلك، يُعد حجم هذه المحفظة وتوفر مكوناتها بشكل فوري، معياراً جديداً في كفاءة إدارة الأصول، إذ يضمن استجابة سريعة لاحتياجات القطاع، ويُمكّن شركات الطيران من تعزيز اعتمادية أساطيلها ورفع كفاءتها التشغيلية.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»، منصور جناحي: «تعكس هذه الصفقة التزام (سند) بتعزيز مرونة سلاسل التوريد في قطاع الطيران، وبناء شراكات استراتيجية تُحقق قيمة إيجابية طويلة الأمد للصناعة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لشركة «إيركاب ماتريلز»، إنجوس كيلي: «يعزّز هذا الاستحواذ بشكل ملحوظ من حجم مخزوننا وقدرتنا على تلبية متطلبات العملاء، خصوصاً في ظل استمرار اضطراب سلاسل التوريد التي تواجهها شركات الطيران».

• الصفقة تشمل 6000 مكون عالي الطلب.