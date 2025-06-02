«العربية أبوظبي» تدشّن رحلاتها إلى يريفان

أعلنت شركة «العربية أبوظبي»، اليوم، عن تدشين رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الأرمينية، يريفان في خطوة جديدة تعزز من توسّع شبكة وجهاتها الدولية انطلاقًا من العاصمة الإماراتية.

وأفادت الشركة في بيان، بأن الرحلة الافتتاحية استقبلت بتحية المياه التقليدية، احتفاءً بانطلاق الخدمة الجديدة بين دولة الإمارات وأرمينيا.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي: «يسعدنا إطلاق رحلاتنا المباشرة من أبوظبي إلى يريفان، في خطوة تعكس التزامنا المتواصل بتوسيع شبكة وجهاتنا الدولية وتوفير خيارات سفر موثوقة».

وأضاف: «توفّر هذه الخدمة الجديدة للمسافرين خيارا اقتصاديا مريحا، فضلاً عن دعم السياحة، وتعزيز التبادل الثقافي، ودفع عجلة النمو التجاري بين البلدين».