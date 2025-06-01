الإمارات تؤمّن 45.5% من واردات اليابان النفطية

أظهرت بيانات رسمية يابانية أن دولة الإمارات تصدرت قائمة الدول المصدرة للنفط إلى اليابان خلال شهر أبريل 2025، حيث بلغت واردات طوكيو من الخام الإماراتي 34 مليون برميل. وشكلت هذه الكمية نسبة 45.5% من إجمالي واردات اليابان النفطية لذاك الشهر، وفقاً للأرقام الصادرة عن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

واستوردت اليابان ما مجموعه 74.77 مليون برميل من النفط الخام في أبريل، وهيمنت الدول العربية على الحصة الأكبر من هذه الواردات، إذ شكل النفط العربي نسبة 94.1%، أي ما يعادل 70.40 مليون برميل، مصدرها دولة الإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، والسودان.