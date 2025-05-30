أبوظبي العالمي يستقطب 10 آلاف مشارك في الدورة الثانية لمعرض التوظيف الافتراضي

أعلن أبوظبي العالمي، عن تنظيم الدورة الثانية من معرض التوظيف الافتراضي بالتعاون مع منصة التوظيف العالمية الرائدة eFinancialCareers، حيث أكّد أبوظبي العالمي (ADGM) التزامه بتعزيز التواصل العالمي واستقطاب أفضل الكفاءات من مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى من المعرض في أكتوبر الماضي. شهد المعرض مشاركة 10,456 شخصاً من كافة أنحاء العالم، حيث شكل هذ المعرض فرصة لكافة الجهات من الشركات والباحثين عن العمل للاستفادة من المنظومة المتكاملة والنشطة لأبوظبي العالمي (ADGM) وتخطي التحديات والعوائق الجغرافية التي ترافق عمليات التوظيف.

وأُقيم المعرض في 14 مايو 2025 بمشاركة أكثر من 40 جهة بارزة، شملت مؤسسات مالية كبرى وبنوكاً وشركات لإدارة الأصول، إضافة إلى شركات التكنولوجيا المالية والاستشارات والشركات الناشئة والمكاتب القانونية وشركات التكنولوجيا العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM). وضمت قائمة الجهات المشاركة في المعرض مجموعة بارزة من الشركات من بينها، كل من بي إن بي باريبا، سيتي بنك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، إتش إس بي سي، ستاندرد تشارترد، جرانت ثورنتون، جي كيو جي بارتنرز، جلف كابيتال وفاينانس هاوس. وساهم التعاون مع منصة eFinancialCareers في فتح آفاق جديدة أمام الشركات للتواصل مع مرشحين من أكثر من 30 دولة، من بينها المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والهند، وسنغافورة، وأستراليا، وكندا، والفلبين وغيرها. واجتذب هذا الحدث مشاركة واسعة من المواطنين الإماراتيين، ما يعكس مواكبته لجهود تطوير المواهب الوطنية.

وقال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي (ADGM): "يعكس معرض التوظيف الافتراضي مدى التزام أبوظبي العالمي (ADGM) بتعزيز التواصل العالمي واستقطاب الكفاءات. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا وبناء الشراكات الاستراتيجية، بما في ذلك تعاوننا مع منصة eFinancialCareers، نواصل إزالة التحديات وكسر الحواجز وتوسيع الفرص أمام الشركات والمهنيين من جميع أنحاء العالم. ومن خلال هذا الحدث، نوفر لشركاتنا إمكانية الوصول بسهولة وفعالية إلى قاعدة متنوعة من الكفاءات والمواهب المتميزة، الأمر الذي لا يسهّل عملية التوظيف فحسب، بل يعزز أيضاً من تنافسية منظومتنا المزدهرة".



من جانبه، قال بيتر هيلي، الرئيس التنفيذي لمنصة eFinancialCareers: "أثبتت أبوظبي مجدداً مدى جاذبيتها للمهنيين المتخصصين في قطاع الخدمات المالية. فقد استقطب هذا الحدث أكثر من 10,000 مسجّل، بمشاركة 40 جهة توظيف رائدة."

وأضاف: "نواصل توطيد شراكتنا مع أبوظبي العالمي (ADGM) بينما تستمر أبوظبي في تعزيز مكانتها وجاذبيتها كوجهة رائدة للعيش والاستقرار وبناء مستقبل مهني في قطاع الخدمات المالية. ونتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي والإسهامات التي يمكن أن نقدمها مستقبلاً للمهنيين في هذه المنظومة الحيوية والحافلة بالفرص".