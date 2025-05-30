اتفاقية الشراكة الاقتصادية.. مرحلة جديدة من التعاون

أكدت المبعوثة الخاصة لرئيس الفلبين إلى دولة الإمارات لشؤون التجارة والاستثمار، آنا كاثرينا يو بيمينتيل، أن الفلبين جاهزة لتوسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية مع دولة الإمارات، مشيرة إلى أن التوقيع المرتقب على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» بين البلدين، الشهر المقبل، سيكون محطة تاريخية في العلاقات الثنائية، وسيمهّد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الاستراتيجي.

جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي، الذي نظمته غرفة تجارة دبي، في إطار البعثة التجارية التي قادتها ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» في مانيلا.

واستعرضت، في كلمتها، مسيرة العلاقات المتنامية بين البلدين، مؤكدة أن التعاون الثنائي يشهد ازدهاراً ملحوظاً، وأشارت إلى الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 2024، مؤكدة حرص القيادة الفلبينية على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات.