«المشرق» يوفر خدمة الدفع الفوري «آني» للشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلن بنك المشرق إطلاق خدمة الدفع الفوري «آني»، وهي خدمة جديدة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تحصيل المدفوعات من عملائها، من دون الحاجة إلى رقم حساب مصرفي دولي (IBAN).

ويتيح حل «آني» الجديد للمدفوعات الفورية لعملاء المشرق، من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إنشاء رابط أو رمز استجابة سريعة (QR) عبر تطبيق «Mashreq Biz» لمشاركته مع عملائها، ويتيح ذلك تحصيل المدفوعات في غضون ثوانٍ فقط، ومن دون الحاجة إلى تقديم أي بيانات مصرفية، ويوفر هذا الحل مستوى جديداً من الكفاءة في المعاملات، كما أنه يُحسّن التدفقات النقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتيح لها توفير خيارات أوسع من طرق الدفع لعملائها، ما يُحسّن من مبيعاتها.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأعمال وNEO BIZ في «المشرق»، راجيف تشاليسجاونكار: «فخورون بكوننا أول بنك في دولة الإمارات يُقدم خدمة الدفع الفوري (آني) للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعكس هذا الحل التزامنا القوي بمساعدة عملاء الخدمات المصرفية للأعمال (NEO BIZ)، ويعمل على تحسين تدفقاتهم النقدية من خلال تزويدهم بحلول مصرفية مبتكرة، ويُمكن لعملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة مع هذه الميزة الجديدة، تحصيل الأموال بشكل أسرع، كما سيحظى عملاء التجزئة بطريقة أسهل وأكثر سرعة لسداد قيمة مشترياتهم».

وتم دمج حل «آني» للدفع الفوري في تطبيق «Mashreq BIZ»، المصمم لتمكين عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الأساسية عبر منصة موحدة، ويعمل حل الدفع الفوري «آني» على تبسيط خيارات التحصيل، وتمكّين التجار من خدمة عملائهم بشكل أفضل من خلال حل دفع مريح وآمن ومجاني.