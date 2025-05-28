شركات إماراتية تستكشف الفرص في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة

وقّعت مجموعة من الشركات البارزة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، خطابات نوايا لاستكشاف فرص استثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، التي أُعلن عنها أخيراً، والتي تُعدّ مركزاً محورياً صناعياً ولوجستياً قيد التطوير على الحدود بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذه الشركات تعمل في قطاعات متنوّعة، تشمل الخدمات اللوجستية، والتصنيع، وتصنيع الفولاذ والتغليف، ويقع مقرّ العديد منها في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا).

وتضم قائمة الشركات: البيادر المتخصصة في تصنيع وتوزيع حلول التعبئة والتغليف الغذائي المستدامة، ومجموعة «أباريل»، وهي مجموعة رائدة في تجارة التجزئة وتدير أكثر من 80 علامة تجارية في قطاعَي الأزياء ونمط الحياة، إضافة إلى شركة «كامتك للتصنيع» المتخصصة في تصنيع صمّامات صناعية عالية الأداء، فضلاً عن «كوناريس»، التي تعد إحدى أكبر شركات تصنيع الفولاذ الخاصة في المنطقة.

وتشمل الشركات أيضاً «إندو كيشور لوجستيك» العاملة في الشحن الدولي والتخليص والخدمات اللوجستية متعددة الأنماط، علاوة على شركة «كيموها إنتريبرينور» المزوّد لحلول التغليف والملصقات وتقنيات تحديد الهوية عبر الترددات اللاسلكية، إلى جانب شركة «نافكو» العالمية المتخصصة في تقديم حلول متكاملة لمكافحة الحرائق وأنظمة الحماية والسلامة.

كما تشمل شركة «نيو إيست»، العاملة في توزيع قطع غيار السيارات، و«أورينتال جنرال للتجارة» وهي شركة تجارة عامة وتوزيع متعددة الأنشطة، ومجموعة «بالمون» المتخصصة في تطوير وتشغيل المرافق الصناعية واللوجستية، و«تيكنيكل ريسورسز» المتخصصة في إنتاج وتوريد مولدات عالية التقنية، ومضخات صناعية، ومكونات مرتبطة بمنتجات باركر للنفط والغاز، وشركة «سبينيس» المصنّعة والموزّعة للمواد الغذائية المتنوعة.

وعلى الرغم من أن خطابات النوايا غير ملزمة، إلا إنها تعكس اهتماماً قوياً من القطاع الخاص بالاستفادة من منطقة الروضة الاقتصادية الخاصة كمنصّة للتوسع الإقليمي، وتعزيز التجارة العابرة للحدود.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «يعكس الاهتمام المبكر لهذه الشركات الرائدة في الإمارات الإمكانات الكبيرة للمنطقة الاقتصادية بالروضة في تعزيز التجارة والخدمات اللوجستية بين البلدين». وأضاف: «نهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة تفتح آفاقاً جديدة أمام الأعمال، وتُسهم في ازدهار مستدام لكل من دولة الإمارات وسلطنة عُمان».

وتقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، في موقع استراتيجي في محافظة البريمي بسلطنة عُمان، وستوفر ربطاً عابراً للحدود بممرات التجارة الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك ميناء جبل علي.

يشار إلى أن تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، تقوم به شركة محضة للتطوير، وهي مشروع مشترك بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، تمتلك فيه «دي بي ورلد» الحصة الكبرى.