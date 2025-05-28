60 شركة من مدغشقر تطّلع على المزايا الاستثمارية في دبي

أكدت «غرف دبي» أهمية توسيع أطر العمل المشترك بين مجتمعَي الأعمال في دبي ومدغشقر، مستعرضة الفرص الاستثمارية في دبي وشراكات الأعمال أمام 60 شركة من مدغشقر، بما يسهم في تطوير الفرص النوعية المشتركة في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية الواعدة.

جاء ذلك خلال منتدى دبي - مدغشقر للأعمال الذي نظمته غرف دبي، أمس، في مقرها، بمشاركة رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، الذي أشاد بالمكانة الاقتصادية العالمية التي وصلت إليها دبي، وأكد رغبة بلاده في تعزيز الروابط الاقتصادية المشتركة في العديد من القطاعات ذات الأولوية.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «تشهد العلاقات الاقتصادية بين دبي ومدغشقر نمواً بارزاً، ما يعكس التزام الجانبين بتعزيز الشراكات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف أن «تدشين خدمة (طيران الإمارات) الجديدة إلى أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر، في سبتمبر عام 2024، يشكل خطوة نوعية لدفع جهود تنمية التجارة والسياحة بين الجانبين».

وأفاد بأن تجارة دبي غير النفطية مع مدغشقر ارتفعت إلى 1.3 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بنحو 692 مليون درهم في 2023، لتسجل بذلك نمواً بنسبة 90%، ما يعكس اتساع زخم العلاقات الاقتصادية البينية.

بدوره، قدّم مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، خلال المنتدى، عرضاً تعريفياً شاملاً حول أبرز القطاعات الواعدة للتعاون الاستثماري والتجاري البيني، مسلطاً الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في دبي للمستثمرين والشركات من مدغشقر.