" المصرف المركزي" يعمم على البنوك تعليق زيادة الحد الأدنى للرصيد حتى إشعار آخر

طلب المصرف المركزي من كافة البنوك العاملة بالدولة، صباح اليوم، تعليق أي زيادة على الحد الأدنى للرصيد وذلك في تعميم صادر عنه حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه قال فيه تفصيلا إنه :

"بالإشارة إلى ما تم نشره في الصحف وقنوات التواصل عن نية بعض البنوك زيادة الحد الأدنى للرصيد إلى 5000 درهم

يرجي العلم أن المصرف المركزي قرر دراسة أثر هذه الزيادة على العملاء لذا يتعين على البنوك تعليق الزيادة في الحد الأدنى للرصيد وعدم تطبيقها حتى إشعار آخر".

يذكر أن "الإمارات اليوم" نشرت في وقت سابق نية بعض البنوك زيادة الحد الأدنى للرصيد إلى 5 آلاف دهم بدلا من 3 آلاف درهم، الأمر الذي لاقى انتقادا واسعا بين الجمهور مطالبا المصرف المركزي بالتدخل.