«التحقق الرقمي» تصدر 21.7 مليون مستند موثق

أصدرت منصة التحقق الرقمي، التابعة لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ما يزيد على 21 مليوناً و789 ألف مستند رقمي موثق، وذلك منذ إطلاقها منتصف يناير 2022.

وارتفع عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة إلى 55 نوعاً، صادرة عن 22 جهة حكومية اتحادية ومحلية. وتوفر المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، خدمة التحقق الرقمي من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة فيها بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.