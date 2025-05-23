20 قيادياً إماراتياً يلتحقون بالدفعة الأولى من برنامج دبي للخبراء الماليين

أعلن مركز دبي المالي العالمي ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة، التحاق 20 قيادياً إماراتياً بالدفعة الأولى من برنامج دبي للخبراء الماليين، حيث بدأوا برنامجاً تدريبياً مكثفاً يستمر ستة أشهر.

ويهدف البرنامج إلى تطوير الجيل المقبل من القياديين الإماراتيين الذين يتصدرون قيادة الابتكار في المؤسسات المالية على مستوى دبي والإمارات والعالم، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً، وهو مصمم لتعزيز المعرفة والقدرات لدى الإماراتيين في قطاع الخدمات المالية، من خلال تجربة تعليمية متميّزة تجمع بين تعليم تنفيذي عالمي المستوى، وإتاحة الوصول إلى كبار المبتكرين والتنفيذيين من مستوى الإدارة العليا، وتنمية العقلية الريادية وتطوير المهارات القيادية.

ويستهدف البرنامج مواطني دولة الإمارات الذين تراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، ممن يمتلكون خبرة مهنية تراوح بين خمس و10 سنوات بما في ذلك العمل في القطاع المالي، وقد تم اختيار منتسبي البرنامج بناء على تقييم شامل لكفاءاتهم القيادية والمالية، المستندة إلى أساس تعليمي قوي، إلى جانب امتلاكهم مهارات قيادة الفريق أو إدارة المشاريع الاستراتيجية، والدافع لتحقيق النجاح.

ويمثّل منتسبو الدفعة الأولى من البرنامج 16 جهة حكومية وخاصة، تشمل: هيئة تنمية المجتمع في دبي، دائرة المالية في حكومة دبي، مجموعة موانئ دبي العالمية، مركز دبي للأمن الاقتصادي، غرف دبي، سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، شرطة دبي، «طيران الإمارات»، هيئة الأوراق المالية والسلع، بنك الإمارات دبي الوطني، البنك التجاري الدولي، بنك دبي التجاري، بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق، بنك رأس الخيمة الوطني، «ماستركارد».

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، إن برنامج دبي للخبراء الماليين، سيُسهم في دعم جهود المركز لتعزيز تطور القطاع المالي وقيادة المبادرات التحولية التي من شأنها الإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

من جانبه، قال مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سعيد العطر، إن البرنامج يترجم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تأهيل كفاءات وطنية وفق أحدث المعايير العالمية لقيادة مسيرة الابتكار في القطاع المالي، وترسيخ مكانة دبي عاصمةً للمال والأعمال والخدمات المالية.

ومن المقرر توزيع قادة الدفعة الأولى من البرنامج في يونيو 2025، على نخبة من كبرى المؤسسات المالية وشركات الابتكار الرائدة ضمن مركز دبي المالي العالمي، لخوض تجربة التدريب العملي.

. «البرنامج» يستهدف المواطنين الذين تراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، ممن يمتلكون خبرة بين 5 و10 سنوات.