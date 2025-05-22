علياء المزروعي: الإمارات مركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار

شاركت دولة الإمارات في معرض «جيتكس أوروبا 2025»، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز حضورها الدولي، وترسيخ مكانتها في توفير حلول مبتكرة ومتقدمة لنمو الاقتصاد واستدامته، ورعايتها لمنصات تجمع رواد التكنولوجيا في العالم، حيث يمثل المعرض مناسبة دولية لاستكشاف فرص التعاون التجارية والاستثمارية في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا، وفتح قنوات تواصل جديدة أمام المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً.

جاء ذلك بمشاركة وفد ترأسته وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي، حيث شاركت في قص شريط الافتتاح لجناح دولة الإمارات في المعرض، بحضور رئيس مجلس إدارة غرف دبي، سلطان بن سعيد المنصوري.

وفي هذا السياق، أكدت علياء المزروعي أن «دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية، ماضية بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار، عبر تطوير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة، وتوفير منظومة متكاملة تدعم نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام».

وأشارت المزروعي إلى أن معرض «جيتكس أوروبا» يمثل فصلاً جديداً لمعرض «جيتكس غلوبال»، الذي انطلق من دبي منذ أكثر من أربعة عقود، ليوفّر منصة استراتيجية تعكس مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، ويعزز من فرص التعاون الدولي في تطوير الحلول الرقمية وتبادل الخبرات، بما يُسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر ذكاءً واستدامة وترابطاً على مستوى العالم.

وأوضحت أن جناح دولة الإمارات في معرض «جيتكس أوروبا» يتيح للشركات الإماراتية استعراض حلولها الابتكارية وخدماتها ومنتجاتها أمام نخبة من قادة الأعمال وصنّاع القرار في ألمانيا وأوروبا، ما يفتح أمامها آفاقاً جديدة للتوسع والنمو في الأسواق الأوروبية الواعدة. كما يوفر الجناح فرصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية وبناء علاقات تعاون مثمرة مع مجتمع الأعمال الأوروبي، إلى جانب استكشاف فرص تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودخول قطاعات جديدة، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء، والابتكار الصناعي، والتحول الرقمي، بما يعزز تنافسية الصادرات الإماراتية في القطاعات المستقبلية.

وقالت المزروعي: «تعكس مشاركة دولة الإمارات في هذا الحدث الدولي التزامها الراسخ بتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول العالم، ودعم مجتمع رواد الأعمال والتحول نحو اقتصاد رقمي مستدام يقوم على الابتكار والمعرفة، وتطوير نموذج اقتصادي تنافسي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) والهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال». وأضافت: «يمثل معرض جيتكس أوروبا منصة متميزة للتعريف بالمقومات التنافسية لبيئة الأعمال الإماراتية، واستعراض أبرز قصص النجاح التي حققتها الشركات الوطنية الناشئة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار الصناعي والتقنيات الخضراء، وفرصة لعقد شراكات استراتيجية جديدة تدعم نمو الاقتصاد المعرفي وتحفز تبني أحدث الحلول التكنولوجية في مختلف القطاعات الحيوية».