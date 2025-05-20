308.2 مليون درهم إيرادات مجموعة " يلا" في الربع الأول

حققت مجموعة "يلا " المحدودة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها إيرادات تخطت حاجز308.2 مليون درهم بنمو بلغ 6.5% خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 ما يعكس النجاح المستمر للشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطوير عملياتها.

وارتفع صافي أرباح المجموعة - حسب البيانات المالية التي أعلنتها اليوم - إلى 133.7مليون درهم بنسبة نمو وصلت 17% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ما يعكس متانة الأداء المالي بفضل الزخم المستمر في نمو أعمالها.

وشهد صافي الدخل ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ 143.6 مليون درهم مُسجلًا زيادة قدرها 10.9% مقارنة بالربع الأول من العام السابق.

وأكد يانغ تاو، رئيس مجلس إدارة المجموعة أن هذه النتائج تجسد نجاح نموذج أعمالها وفعالية استراتيجياتها، التي تركز على الارتقاء بتجربة المستخدم، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة مستويات التفاعل عبر منصاتها الرقمية.

من جانبه،ذكر صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا المحدودة أن النتائج التشغيلية القوية التي حققتها الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، تؤكد الأداء الإيجابي الذي انعكس على نمو عدد المستخدمين النشطين شهرياً، ما يظهر قوة العلامة التجارية للمجموعة وانتشارها المتزايد في مختلف أسواق المنطقة.