11 مليون درهم صافي أرباح "بي اتش ام كابيتال" بالربع الأول

أعلنت "بي اتش ام كابيتال"، الشركة المتخصصة فى مجال الخدمات المالية والاستثمارية في دولة الإمارات، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت صافي أرباح قدرها 11 مليون درهم مقارنة ب 9 ملايين درهم فى نفس الفترة من عام 2024، محققة نمواً بنسبة 23%.

ويأتي هذا الأداء المميز رغم التحديات التي تواجه الأسواق المالية عالمياً، مما يعكس مرونة الشركة وكفاءة إدارتها، لا سيما في ادائها البارز كأكبر صانع سوق وموفر سيولة من حيث الحصة السوقيه واحجام التداول في الدولة، وهو ما ساهم في تعزيز كفاءة التداولات وتحقيق قيمة مضافة للاسواق والمستثمرين.

كما شهدت بي اتش ام كابيتال نمواً ملحوظاً فى قاعدة عملائها، وقد ارتفع عدد الحسابات الجديده 8133 حساب جديد خلال الربع الأول، ما نسبته 41.37٪ من إجمالي الحسابات الجديدة المفتوحة في السوق وذلك حسب البيانات المالية الرسمية لدى سوق دبي المالي.

وفي إطار دعم خططها التوسعية، تعمل الشركة حاليا على زيادة رأسمالها بقيمة 200 مليون درهم، بهدف تمويل المبادرات المستقبلية وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال الشيخ الدكتور عمار المعلا، رئيس مجلس إدارة بي اتش ام كابيتال: "تجسد نتائج بي اتش ام كابيتال للربع الأول من عام 2025 انعكاساً حقيقياً للرؤية الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة، والتى تهدف إلى ترسيخ موقع الشركة كمؤسسة مالية رائدة تتمتع بقدرات تنافسية واستدامة عالية. ففي ظل ما تشهده الأسواق من تقلبات محلية وعالمية، أثبتت بي اتش ام كابيتال أنها تمتلك من المرونة والخبرة ما يمكّنها من الاستمرار في تحقيق النمو وتعزيز ثقة المستثمرين. ونتطلع من خلال التوسعات الجغرافية المخططة وزيادة رأس المال إلى مرحلة جديدة من الأداء المؤسسي المتميز والريادة في القطاع المالى".

وقال عبدالهادي السعدي الرئيس التنفيذي للشركة: "النتائج القوية التى حققناها خلال الربع الأول من عام 2025 تأتى ثمرة للعمل الجماعي والالتزام المتواصل بخدمة عملائنا وتقديم قيمة مضافة في كل ما نقوم به. نمونا في الأرباح وزيادة عدد العملاء، بالإضافة إلى أدائنا المميز كصانع سوق وموفر سيولة، ومقدم للإستشارات المالية و إدارة المحافظ والصناديق، يعكس نجاحنا في تنفيذ استراتيجية واضحة، متنوعة وطموحة. ومع زيادة رأس المال المرتقبة، نؤسس لمرحلة توسع أكبر تشمل الأسواق الاقليمية التي أعلنا عن جزء منها سابقاً، كالبحرين، عمان و مصر وأسواق أخرى كأرمينيا، كازاخستان، العراق والاردن والتي انضمت مؤخرا لمنصة تبادل. هذاونعزز من استثماراتنا فى التكنولوجيا والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي لخدمة مستثمرينا بأعلى المعايير".