مكنسة لاسلكية لتنظيف الأرضيات الصلبة

أعلنت شركة «شاومي» الصينية إطلاق مكنسة كهربائية لاسلكية جديدة، لديها قدرة عالية على تنظيف الأرضيات الصلبة.

وأوضحت الشركة أن المكنسة (Mijia Wireless Floor Scrubber 4 Max)، تتمتع بقدرة شفط تبلغ 23 ألف باسكال، بينما تدور الممسحة بسرعة 450 لفة في الدقيقة.

وتتوافر أوضاع تنظيف منفصلة للأرضيات الخشبية الحساسة وتنظيف أرضية المطبخ، ولا يتسبب الشعر في انسداد المكنسة.

وتشتمل المكنسة على خزان للمياه النظيفة بسعة 1000 مل، وخزان للمياه المتسخة بسعة 700 مل.

كما يمكن للمكنسة الجديدة التنظيف بالماء المغلي، والتجفيف بالهواء الساخن بدرجة 90 درجة مئوية، مع إمكانية التعقيم والتطهير.

ويمكن أيضاً وضع المقبض والساق بشكل مسطح على الأرض من أجل التنظيف أسفل الأثاث.