غرف دبي تنظم ورشتي عمل حول اتفاقيات المساهمين والمعاملات الضريبية

نظمت غرف دبي مؤخراً ورشتي عمل قانونيتين بهدف تعريف الشركات بإجراءات اتفاقيات المساهمين إلى جانب المعاملات الضريبية وأهمية المشاركة في مجالس المتعاملين التي تنظمها الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك بحضور 70 من ممثلي القطاع الخاص من مختلف القطاعات.

وتمحورت ورشة العمل الأولى، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب "كليفورد تشانس"، حول الاعتبارات الرئيسية لاتفاقيات المساهمين، وتناولت تعقيدات الهيكلة، والحوكمة، وحماية المستثمرين، وآثار الاستثمارات الدولية ضمن اتفاقيات المساهمين، حيث اكتسب المشاركون فهماً شاملاً لأفضل الممارسات والعناصر الأساسية للتفاوض على هذه الاتفاقيات وتنفيذها.

وغطت الورشة موضوعات عدة مثل مراحل عمليات الاستثمار، ودور اتفاقيات المساهمين، وعناصرها الأساسية، وهيكلة المشاريع المشتركة، والحوكمة والمسائل المحجوزة، وبنود المدة والإنهاء، وعدم المنافسة، والتعاقدات ذات البنود الحصرية، بالإضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بمكافحة الاحتكار، والاستثمار الأجنبي المباشر، والضرائب، والعقوبات، ومراقبة الصادرات.

وركزت ورشة العمل الثانية والتي نظمت بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب على تعريف الشركات بأهمية المشاركة في مجالس المتعاملين التي تنظمها الهيئة ضمن إطار مبادرة مجالس المتعاملين التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية، عبر إشراك المتعاملين في تصميم تجربة مبتكرة بناءً على أفكارهم ورؤاهم.

كما اكتسب المشاركون في هذه الورشة رؤىً قيمة حول عملية تقديم طلبات إعادة النظر في القرارات الضريبية، وطلبات الإعفاء من الغرامات الإدارية أو خطط تقسيطها؛ كما قدموا اقتراحاتهم وتوصياتهم خلال الفعالية.