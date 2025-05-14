الوجهات الشاطئية في دبي الأكثر استقطاباً للمستثمرين والأثرياء

أفاد خبراء ومختصون في قطاعات عقارية بأن الوجهات الشاطئية في دبي باتت الأكثر استقطاباً للمستثمرين والأثرياء الأجانب من مختلف دول العالم، خلال الفترة الأخيرة، لافتين إلى أن المشروعات العقارية في تلك الوجهات تصدرت المشهد في عمليات الطلب بمختلف مشروعاتها، ما يدعم نمو طرح مشروعات جديدة في تلك الوجهات.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن تميز دبي في تلك النوعية من مشروعات الوجهات الشاطئية يدعم تنافسية الطلب محلياً وإقليمياً في استقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، خصوصاً مع ارتفاع العوائد الاستثمارية ودخول معظم تلك المشروعات لفئات العقارات الفاخرة.

واستأثرت الوجهات الشاطئية بحصص كبيرة من مبيعات السوق العقارية في دبي، إذ تصدرت نخلة جبل علي قائمة الأعلى مبيعاً، خلال الفترة من يناير إلى نهاية أبريل، بأكثر من 11.3 مليار درهم، واستحوذت نخلة جميرا على 5.87 مليارات درهم، وأكثر من 5.2 مليارات درهم لمدينة دبي الملاحية، بينما سجلت دبي مارينا مبيعات بـ4.93 مليارات درهم، أما جزر دبي فحققت ما قيمته 4.86 مليارات درهم.

وأشار تقرير أعدته «ويلينغتون للتطوير» إلى أن مناطق تطوير شاطئية أخرى انضمت إلى قائمة الأعلى مبيعاً، خلال الفترة الأخيرة، مثل قناة دبي المائية بـ1.35 مليار درهم، ودبي هاربور التي سجلت مبيعات بقيمة 1.34 مليار درهم، بالإضافة إلى «جميرا بيتش ريزيدنس» و«جميرا باي» بمبيعات اقتربت من حاجز المليار درهم لكل منها.

وقال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن «المشروعات العقارية في الوجهات الشاطئية بمختلف مناطق دبي تشهد طلباً قوياً خلال الفترة الأخيرة وأصبحت مقصداً جاذباً للمستثمرين سواء من داخل الدولة أو من خارجها»، لافتاً إلى أن «الوجهات الشاطئية في دبي تعد الأكثر استقطاباً لأصحاب الثروات من مختلف دول العالم خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع كون النسب الأغلب من تلك المشروعات تندرج ضمن فئات المشروعات العقارية الفاخرة، إضافة لكونها الأعلى عوائد من حيث الاستثمار».

وأضاف أن «طرح مشروعات جديدة في الوجهات الشاطئية خلال الفترات الأخيرة يدعم تنوعها بشكل أكبر وزيادة جاذبيتها للمستثمرين، ما يدعم زيادة نمو المشروعات بتلك الوجهات بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة».

من جانبه، قال المدير التنفيذي في شركة «السوم العقارية»، سفيان السلامات، إن «الوجهات الشاطئية تعد من الوجهات التي تدخل وتتصدر قوائم الأعلى طلباً في قطاع المشروعات العقارية في دبي خلال الفترة الأخيرة وذلك مع زيادة التنوع المتوافر في تلك المشروعات، ومع تميز دبي بتلك الوجهات خصوصاً في ظل التطور المرتفع في مرافق البنية التحتية الذي تشتهر به دبي بشكل عام وفي تلك الوجهات، وبما يدعم جذب أصحاب الثروات من مختلف الدول».

من جهته، قال المدير العام في شركة «ويلينغتون للتطوير»، سيد رضا، إن «المشروعات العقارية على الوجهات البحرية تعد من أبرز عوامل جذب المستثمرين المقيمين، وغير المقيمين، خصوصاً من أوروبا وروسيا وآسيا ممن يبحثون عن أسلوب حياة فاخر، كما أنها ترفد المشترين بعوائد استثمارية أعلى على المديين المتوسط والطويل، مقارنة بمثيلاتها من المشروعات في المناطق داخل المدينة، حيث إن الوحدات السكنية على البحر تسجل معدلات إشغال عالية جداً، خاصة في المواسم السياحية، ما يجعلها جذابة للمستثمرين الباحثين عن دخل إيجاري ثابت».

وأضاف أن «نخلة جبل علي برزت، خلال الفترة القصيرة الماضية، بين أهم المناطق الاستثمارية في دبي بمبيعات قوية تجاوزت حاجز 11 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، لتتصدر قائمة مبيعات القطاع نظراً للفرص الاستثمارية الذهبية التي تقدمها وأسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه».