مكتوم بن محمد: الإمارات منصة عالمية تنطلق منها الشركات لصناعة الفرص

بحث سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مع وزير المالية في لوكسمبورغ، جيلس ورث، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الحيوية، وفي مقدمتها الشؤون المالية والتبادل التجاري، والابتكار والتقنيات الناشئة، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للجانبين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بمقر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في دبي، حيث تطرق النقاش إلى علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات و لوكسمبورغ، وسبل الارتقاء بها، لاسيما في إطارها الاقتصادي، مع تأكيد أهمية اكتشاف مسارات جديدة للتعاون في تطوير أنظمة مالية مصممة بأسلوب يضمن لها المرونة والقدرة على تلبية متطلبات المستقبل المالي المستدام، بما يواكب مستهدفات خطط واستراتيجيات التنمية الاقتصادية لدى الجانبين.

واستعرض سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع وزير المالية في لوكسمبورغ فرص رفع سقف التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الخدمات المالية والمصرفية، مع الاستفادة من المكانة المرموقة التي تتمتع بها دبي ولوكسمبورغ كمراكز مالية عالمية رائدة، بما في ذلك تعزيز التعاون في التكنولوجيا المالية (FinTech) والـ«بلوك تشين».

وتناول اللقاء الممكّنات الاقتصادية القوية التي تتمتع بها دولة الإمارات، بما في ذلك البنية التحتية المالية المتقدمة، والبيئة التنظيمية المتطورة، والخدمات الداعمة لمجتمع المال والاستثمار العالمي، وهي نقاط القوة التي تؤكد مكانتها منصة مثالية للشركات التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، وتسعى إلى التوسع على مستوى المنطقة والعالم، وجرى كذلك استعراض فرص الشراكة في مجال تطوير حلول التمويل المستدام والابتكار المالي، والتعاون بين صناديق الاستثمار والمراكز المالية في البلدين.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «استعرضت اليوم مع معالي جيلس ورث، وزير المالية في لوكسمبورغ، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين بلدينا، انطلاقاً من مكانة دبي ولوكسمبورغ كمراكز مالية عالمية، وناقشنا سبل تطوير الشراكات في الابتكار المالي، والتكنولوجيا المالية، وحلول التمويل المستدام».

وأضاف سموه: «في الإمارات نواصل مد جسور التعاون مع العالم، مرتكزين على بنية مالية راسخة وبيئة تنظيمية جاذبة، لتظل بلادنا منصة عالمية تنطلق منها الشركات لصناعة الفرص، وتوسيع آفاق النمو في منطقتنا والعالم».

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، محمد إبراهيم الشيباني، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم.

مكتوم بن محمد:

. في الإمارات نواصل مد جسور التعاون مع العالم، مرتكزين على بنية مالية راسخة وبيئة تنظيمية جاذبة.