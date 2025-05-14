شراكة بين «مورو» و«دبي المالي العالمي» لتسريع التحول الرقمي

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، توقيع مذكرة تفاهم مع مركز دبي المالي العالمي.

وجاء في بيان، صدر أمس، أن «مورو» و«دبي المالي العالمي» يسعيان إلى تسريع التحول الرقمي، ودفع عجلة الابتكار الرقمي والاستدامة، ما يعزز مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا.

وقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لشركة «مورو»، محمد بن سليمان، والرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، علياء الزرعوني، بحضور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال الطاير إن هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس التزام دبي الراسخ بتسريع التحول الرقمي، ومواصلة تعزيز مكانتها الدولية الريادية، مشيراً إلى أن «مورو»، و«دبي المالي العالمي»، يعملان على تمكين المؤسسات والشركات من الاستفادة من أحدث الحلول الرقمية.

من جهته، قال كاظم إن هذه الشراكة تهدف إلى تمكين المؤسسات والشركات من الاستفادة من حلول رقمية عالمية المستوى، ما يسهم في تحقيق النمو المستدام، وخلق فرص جديدة تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مورو» إن مذكرة التفاهم تُعدّ خطوة مهمة في جهود تعزيز البنية التحتية الرقمية عبر القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي للمركز وللشركات العاملة فيه، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام لإمارة دبي