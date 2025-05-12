وفد من فيتنام يطّلع على تجربة «الموانئ والجمارك» بدبي في التحول الرقمي

استقبلت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة بجمارك دبي، وفداً رفيع المستوى من فيتنام، برئاسة سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة، نغوين ثانه ديب، والنائب الأول السابق لرئيس مجلس الشعب الإقليمي، والمستشار الأعلى لمشروع بحث مناطق التجارة الحرة، ماي نغوك ثوان، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى نقل خبراتها المتراكمة وتجربتها الرائدة في تسهيل التجارة وإجراءات التفتيش الجمركي إلى الدول الصديقة.

وضم الوفد أعضاء من غرف الصناعة والتجارة، والجمارك، وإدارة الموانئ، والخدمات اللوجستية، وتطوير البنية التحتية للنقل، والهندسة البحرية، وكان في استقبال الوفد الزائر المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، محمد الغفاري، والمدير التنفيذي للتكنولوجيا والتحول الرقمي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الدكتور محمد جمعة رحمة، ومدير إدارة الترخيص والخدمات بدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، طالب الظنحاني، وعدد من مديري الأقسام وفريق التفتيش في الإدارة.

ورحّب محمد الغفاري بالوفد الزائر، مؤكداً أن تجربة جمارك دبي الرائدة في تسهيل العمليات التجارية والتفتيش الجمركي باتت نموذجاً يحتذى من قبل هيئات وإدارات الجمارك في العديد من دول العالم، وهذا ما نلمسه من آراء الوفود الزائرة، حيث أبدى الكثير منها اهتمامه بالتعرف إلى الأنظمة الرقمية الجديدة التي طورتها الدائرة، لتتبع الشحنات التجارية، وكذلك الأجهزة النوعية في الفحص والتفتيش، وجهودها المتواصلة في ترسيخ مركز دبي المحوري في التجارة العالمية، وتعزيز موقعها على مؤشرات التنافسية أحد أكثر المراكز التجارية تطوراً وأكثر مدن العالم أماناً وأفضلها للعيش والعمل.

واستعرض الدكتور محمد جمعة رحمة الحلول التكنولوجية التي تطبقها المؤسسة في قطاع التجارة والموانئ، مشيراً إلى جهود المؤسسة في التحول الرقمي، واستخدام التطبيقات الذكية التي تسهل العمليات والإجراءات المتبعة في مجال الترخيص والتفتيش لجعل دبي مركزاً تجارياً عالمياً بامتياز، مؤكداً على ترحيب المؤسسة بتبادل الخبرات ونقل تجاربها الناجحة لمختلف الدول والقارات.

وأوضح بأن المؤسسة أطلقت، أخيراً، استراتيجيتها الشاملة للذكاء الاصطناعي، وذلك انسجاماً مع رؤية دبي لتسريع وتيرة تبني حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، التي تهدف إلى تحويل جميع الخدمات إلى عمليات ذكية تعزز من تجربة المتعاملين، وتزيد العائد على أعمالهم.

وأشاد الوفد الزائر بالتطور التقني الكبير في أنظمة وأجهزة التفتيش والخدمات الجمركية التي تقدمها جمارك دبي لتطوير العمل الجمركي، ومكافحة تهريب المواد الممنوعة، ورصد الشحنات الخطرة، مؤكداً على الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة والخبرات المتراكمة في تعزيز النمو الاقتصادي والقدرات الجمركية وحركة البضائع والخدمات اللوجستية في فيتنام.