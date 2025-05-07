إقبال كثيف على رحلات لبنان مع إلغاء قرار منع سفر المواطنين

قال مديرون وعاملون في وكالات سفر إن رحلات الطيران إلى لبنان تشهد إقبالاً كثيفاً مع معدلات إشغال مرتفعة، لافتين إلى أن إلغاء قرار منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان أدى إلى تدفق الاستفسارات وطلبات الحجز فور صدوره، وسط توقعات بزيادة أكبر في الطلب خلال موسم الإجازات الصيفية.

وذكروا لـ"الإمارات اليوم"، أن المواطنين الذين يمتلكون أعمالاً أو عقارات في لبنان هم من أوائل من بادروا إلى الحجز، مشيرين إلى أن رحلات الطيران إلى بيروت بدأت بالفعل بتسجيل معدلات إشغال مرتفعة، وسط استعدادات لإطلاق عروض سياحية خاصة ورفع السعة المقعدية لمواكبة هذا الطلب خلال الفترة المقبلة.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة الريّس للسفريات - مجموعة الريّس»، محمد جاسم الريس، إن الشركة بدأت بتلقي استفسارات بخصوص الحجوزات إلى لبنان منذ إعلان وزارة الخارجية عن إلغاء قرار منع سفر المواطنين"، مضيفاً "تلقينا طلبات عدة ونتوقع خلال الفترة المقبلة أن نشهد المزيد من الحجوزات السياحية إلى لبنان".

وأضاف الريس: "هناك حجوزات خاصة بالمواطنين بالسفر لإنجاز الأعمال هناك في الفترة الحالية"، مشيراً إلى أن بعض الإماراتيين يمتلكون عقارات وأعمال في لبنان ونتوقع أقبالاً أكبر من هذه الشريحة في الأيام الأولى من سريان قرار منع سفر المواطنين".

وفي سياق متصل، قال المدير التنفيذي لشركة «دبي العالمية للسفريات»، بدر أهلي، إنه في ظل الطلبات والاستفسارات التي تلقيناها نتوقع طلباً عالياً على لبنان:، مشيراً إلى أن بالنسبة للمواطنين الذين لديهم أعمال هناك أو زاروا هذا البلد لأكثر من مرة فإنهم من أوائل الأشخاص الذين بادروا إلى تسجيل حجوزاتهم.

وأضاف: نتوقع طلباً عالياً مع بدء موسم الإجازات الصيفية من قبل المواطنين، لافتاً إلى أن رحلات الطيران بين دولة الإمارات لبنان تسجل معدلات إشغال مرتفعة على شركات الطيران بما في ذلك الناقلات الوطنية.

وتوقع أن تعود لبنان إلى خارطة الإجازات الصيفية للمواطنين بقوة هذا الصيف.

إلى ذلك، قال المدير العام لـ«شركة العوضي للسفريات»، أمين العوضي: "تم تسجيل حجوزات للمواطنين للسفر إلى لبنان مع دخول قرار السماح للمواطنين بالسفر حيز التنفيد"، مضيفاً "نتلقى استفسارات عدة وطلبات بخصوص إجراء حجوزات لهذه الوجهة"، مشيراً إلى أن "بيروت تشهد معدلات إشغال مرتفعة على الرحلات الجوية".

وبين أن وفقاً للقرار يجب على مواطني الدولة التسجيل في خدمة «تواجدي» قبل السفر، لضمان التواصل الفعّال، سواء كان السفر مباشرة عبر المنافذ الجوية لدولة الإمارات، أو من أي دولة أخرى في العالم.

وأضاف تلقينا أيضاً طلبات بخصوص إجراء حجوزات سياحية إلى لبنان من شريحة العائلات، وسنطرح خلال الأيام القليلة المقبلة عروضاً وباقات خاصة لقضاء عطلات في لبنان.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي لينك»، الدكتور هيثم الحاج علي، إنه "منذ إعلان وزارة الخارجية عن إلغاء قرار منع السفر إلى لبنان، شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في حجوزات المواطنين، حيث بدأنا بتلقي طلبات فورية للسفر بمجرد صدور القرار، ما يعكس رغبة قوية لدى الكثيرين في لزيارة هذه الوجهة." وأضاف تشهد لبنان حالياً إقبالاً كثيفاً مع إلغاء قرار منع سفر المواطنين، ونتوقع أن يرتفع الطلب بمعدلات أكبر خلال الأيام والأسابيع المقبلة، لا سيما مع اقتراب موسم الصيف والعطلات المدرسية.

وأضاف الحاج علي: أن الرحلات المتجهة إلى بيروت بدأت تسجل إشغالات عالية، ومن المتوقع أن تلجأ شركات الطيران إلى إتاحة المزيد من السعة إلى هذه الوجهة مع ارتفاع معدلات الطلب.

وقال: نوصي الراغبين بالسفر إلى لبنان بالحجز المبكر نظراً لارتفاع معدل الإشغال السريع، ونتوقع أن تستمر موجة الطلب القوي طوال موسم الصيف.